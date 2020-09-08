Eğitim-Sen'den 172 okulda koronavirüs görüldü iddiası

Eğitim Sen, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı gün olan 21 Eylül tarihi yaklaştıkça okulların nasıl açılacağı ve eğitimin nasıl devam edeceği ile ilgili tartışmaların artarak devam ettiğini belirtti. Eğitim Sen, 7 Eylül 2020 tarihi itibariyle Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığını iddia ettiği eğitim kurumlarının adını açıkladı. İşte o okullar...

Listede 172 okul var...

* 07 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığı eğitim kurumlarının listesidir:

* Adana Seyhan Turhan Cemal Beriker İ.O.

* Adana Yüreğir Hakkı Polat Kız İ.H.L.

* Adıyaman Merkez Adıyaman A.L.

* Adıyaman Merkez M.T.A.L.

* Adıyaman Safvan A.İ.H.L.

* Aksaray Gülağaç Demirci Atatürk İ.O.

* Aksaray Gülağaç Mehmet Akif Ersoy İ.O.

* Amasya Merkez Fatih İ.O.

*Ankara Altındağ Cumhuriyet İ.O.

* Ankara Altındağ Esenevler A.L.

* Ankara Altındağ Karacaören O.O.

* Ankara Altındağ Olgunlaşma Enstitüsü

* Ankara Altındağ Tandoğan Şehit Mucip Arıgan O.O.

* Ankara Altındağ Peyami Sefa İ.O.

* Ankara Altındağ Peyamitepe İ.O.

* Ankara Bala Atatürk M.T.A.L.

* Ankara Çankaya Ankara Güzel Sanatlar Lisesi

* Ankara Çankaya İlçe MEM

* Ankara Çankaya T. T. Sosyal Bilimler Lisesi

* Ankara Çankaya Namık Kemal O.O.

* Ankara Çubuk Sabiha Şaşmaz İ.O.

* Ankara Elmadağ Namık Kemal O.O.

* Ankara Etimesgut Hasan Şükran Saruhan O.O.

* Ankara Etimesgut Adil Erdoğan O.O.

* Ankara Etimesgut Mehmetçik A.L.

* Ankara Etimesgut Eryaman Şehit Ferhat Koç İ.O.

* Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım O.O.

* Ankara Etimesgut Şehit Erhan Ar İ.O.

* Ankara Etimesgut Şehit Ferhat Koç İ.O.

* Ankara Etimesgut Şehit Mehmet Çetin İ.O.

* Ankara Keçiören Ahmet Cevdet Paşa O.O.

* Ankara Keçiören Danişment çiçekli O.O

* Ankara Keçiören Esertepe M.T.A.L.

* Ankara Keçiören Hacı Sabancı O.O.

* Ankara Keçiören Hatice Hikmet Oğultürk M.T.A.L.

* Ankara Keçiören Şehit Furkan Yayla (incirli) A.L.

* Ankara Mamak Şehit Volkan Gürbüzer A.L.

* Ankara Mamak Türközü Oğuzhan M.T.A.L.

* Ankara Pursaklar Dede Korkut A.L.

* Ankara Pursaklar Şehit Murat Düger O.O.

* Ankara Sincan Ahmet Andiçen O.O.

* Ankara Sincan Layıka Akbilek M.T.A.L.

* Ankara Sincan Mehmet Akif Ersoy İ.O.

* Ankara Sincan Özcan Sabancı M.T.A.L.

* Ankara Sincan Nedret Arif İ.O.

* Ankara Sincan İlksan TOKİ O.O.

* Ankara Sincan Sincan A.L.

* Ankara Yenimahalle Dr. Ufuk Ege Ana O.

* Ankara Yenimahalle Şehit Polat Aydın O.O.

* Antalya Gazipaşa Ahmet Tuncer İ.O./O.O.

* Antalya Muratpaşa Antbirlik İ.O.

* Balıkesir Bandırma A.L.

* Balıkesir Erdek Halit Paşa İ.O.

* Bilecik Merkez Edebali O.O.

* Bingöl Merkez A.İ.H.L.

* Bingöl Karlıova Ciligöl İ.O.

* Bolu Gerede A.L.

* Bolu Gerede M.T.A.L.

* Burdur Tefenni M.T.A.L.

* Bursa Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca A.L.

* Bursa Kestel Sınav Koleji

* Bursa Mudanya M. Zeki Yazıcı O.O.

* Bursa Mustafakemalpaşa Tepecik Şehit Ali Üzel İ.O./O.O.

* Bursa Nilüfer İbrahim Uyar İ.O.

* Bursa Orhangazi Orhangazi O.O.

* Bursa Orhangazi Orhangazi Kız İ.H.L.

* Bursa Orhangazi Ç.P.L.

* Denizli Baklan Dağal İ.O.

* Denizli Merkezefendi Hacı Ahmet Paralı İ. O.

* Denizli Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi

* Diyarbakır Bağlar Yahya Kemal Beyatlı İ.O.

* Diyarbakır Çermik İsmailçayırı İ.O./O.O.

* Diyarbakır Çermik Konuksever İ.O.

* Diyarbakır Çermik Çermik KVK A.L.

* Diyarbakır Eğil Bahşiler İ.H.O.

* Diyarbakır Kayapınar Hattat Hamit O.O.

* Diyarbakır Kulp Atatürk İ.O.

* Diyarbakır Yenişehir Ahmet Arif A.L.

* Diyarbakır Yenişehir Fatih Özdil O.O.

* Diyarbakır Yenişehir İbni Sina M.T.A.L.

* Diyarbakır Yenişehir Olgunlaşma Enstitüsü

* Diyarbakır Yenişehir Yüzbaşı Şehit Bahtiyar Er İ.H.O.

* Erzincan Merkez Ertuğrul Gazi A.L.

* Eskişehir Odunpazarı Eti Sosyal Bilimler Lisesi

* Eskişehir Tepebaşı Şehit Murat Tuzsuz M. T. A. L.

* Eskişehir Odunpazarı Plevne O.O.

* Gaziantep Şahinbey Nesrin Mehmet İ.O.

* Gaziantep Şahinbey Şehit Karayılan İ.O.

* Giresun Espiye Güzelyurt O.O.

* Giresun Merkez 24 Kasım Anaokulu

* Isparta Hafız İbrahim Demiralay İ.O.

* İstanbul Avcılar Avcılar A.L.

* İstanbul Beşiktaş Sakıp Sabancı A.L.

* İstanbul Çatalca Atatürk A.L.

* İstanbul Esenyurt Ertuğrul Gazi O.O.

* İstanbul Esenyurt Siteler O.O.

* İstanbul Eyüp Eyüp Sultan O.O.

* İstanbul Eyüp Feridun Tümer İ.O.

* İstanbul Gaziosmanpaşa Gazipaşa İ.O.

* İstanbul Kağıthane Ahmet Buhan A.L.

* İstanbul Kartal Atatürk İ.O.

* İstanbul Pendik Abdullah Acar O.O.

* İstanbul Şişli Kurtuluş O.O.

* İstanbul Ümraniye Asiye Ağaoğlu A.L.

* İstanbul Yenibosna Vali Recep Yazıcıoğlu O.O.

* İzmir Bergama Zeytindağ Yılmaz O.O.

* İzmir Gaziemir Mevlüt Aysun O.O.

* İzmir Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin T.A.L.

* İzmir Karşıyaka Mehmet Ali Lahur A.L.

* İzmir Menemen Şehit Kemal O.O.

* Karabük Safranbolu 15 Temmuz Şehitleri A. L.

* Karaman Merkez Larende A.L.

* Karaman Merkez Özel Eğitim Merkezi

* Karaman Merkez Temizel Ünlü M.T.A.L.

* Kayseri Melikgazi Hasan Polatkan İ.O.

* Kayseri Melikgazi Demir Karamancı O. O.

* Kayseri Melikgazi Yalçın Delikan O. O.

* Kayseri Melikgazi Şehit Jandarma Üsteğmen Serkan Ciddioğlu O. O.

* Kayseri Kocasinan Sabit Bozahmetoğlu O. O.

* Kayseri Kocasinan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi

* Kayseri Kocasinan Amet Baldöktü İ. O.

* Kayseri Kocasinan Ahmet Erdem M.T.A.L.

* Kayseri Hacılar Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi

* Kırıkkale Merkez Çullu İ.O./O.O.

* Kırıkkale Merkez Mehmet Akif Ersoy A.L.

* Kırıkkale Merkez Özel Eğitim Meslek Okulu

* Kırşehir Merkez Yusuf Demir BİLSEM

* Kırşehir Merkez Yukarı Homurlu Köyü İ.O./O.O.

* Kilis Merkez 15 Temmuz O.O.

* Kocaeli Başiskele Gübretaş İ.O./O.O.

* Kocaeli Derince Seka Çocukları M.T.A.L.

* Kocaeli Gebze Necip Fazıl Kısakürek O.O.

* Kocaeli İzmit Namık Kemal A.L.

* Kocaeli Körfez Atatürk A.L.

* Konya Cihanbeyli Karşıyaka O.O.

* Konya Karatay Akçeşme İ.O.

* Konya Kulu Şeyh Edebali İ.H.O.

* Konya Selçuklu Zeki Altındağ İ.O.

* Konya Seydişehir İhsan Tekin İ.O.

* Malatya Battalgazi Cumhuriyet İ.O.

* Malatya Battalgazi Kubilay A.İ.H.L.

* Malatya Pötürge, Pazarcık O.O.

* Malatya Yeşilyurt İlçe MEM

* Malatya Yeşilyurt Yeşilyurt İ.H.L.

* Malatya Yeşilyurt Sadiye Ünsalan O.O.

* Malatya Yeşilyurt Selahattin Eyyubi İ.O.

* Mersin Akdeniz Mehmet Dağlı İ.H.O.O.

* Mersin Tarsus Fatih Sultan Mehmet O.O.

* Mersin Tarsus Tarsus M.T.A.L.

* Mersin Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası M.T.A.L.

* Muş Merkez İMKB A.L.

* Niğde Bor Halk Eğitim Merkezi

* Niğde Bor Mehmet Güleç O.O.

* Niğde Merkez Atatürk O.O.

* Ordu Fatsa Halk Eğitim Merkezi

* Ordu Fatsa Atatürk İ.O.

* Samsun Çarşamba Gökçeçakmak O. O.

* Sinop Boyabat Atatürk O.O.

* Şanlıurfa Karaköprü Ali Baba İ.O.

* Şanlıurfa Eyyübiye Şehit Abdülkadir Oğuz Anadolu İ.H.L.

* Şanlıurfa Eyyübiye TOKİ Şehit Mehmet Uyar İ.O.

* Şanlıurfa Haliliye Şehit Tanju Sakarya A.L.

* Şanlıurfa Siverek Zübeyde Hanım M.T.A.L.

* Trabzon Ortahisar Fatih A.L.

* Van Edremit A.L.

* Van Edremit TESKOMB Süphan İ.O./O.O.

* Van Edremit Şehit Jandarma Yusuf Turgut İ.O./O.O.

* Van İpekyolu Dumlupınar İ.O/O.O.

* Van İpekyolu Vali Mithat Bey O.O.

* Van Tuşba Güzin Dinçkök İ.O.

* Yalova Çiftlikköy Mustafa Kemal A.L.

* Zonguldak Kilimli Muslu İ.O.