Eğitim-Sen'den 172 okulda koronavirüs görüldü iddiası
|08 Eylül 2020 10:17
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Eğitim Sen, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı gün olan 21 Eylül tarihi yaklaştıkça okulların nasıl açılacağı ve eğitimin nasıl devam edeceği ile ilgili tartışmaların artarak devam ettiğini belirtti. Eğitim Sen, 7 Eylül 2020 tarihi itibariyle Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığını iddia ettiği eğitim kurumlarının adını açıkladı. İşte o okullar...
Listede 172 okul var...
* 07 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığı eğitim kurumlarının listesidir:
* Adana Seyhan Turhan Cemal Beriker İ.O.
* Adana Yüreğir Hakkı Polat Kız İ.H.L.
* Adıyaman Merkez Adıyaman A.L.
* Adıyaman Merkez M.T.A.L.
* Adıyaman Safvan A.İ.H.L.
* Aksaray Gülağaç Demirci Atatürk İ.O.
* Aksaray Gülağaç Mehmet Akif Ersoy İ.O.
* Amasya Merkez Fatih İ.O.
*Ankara Altındağ Cumhuriyet İ.O.
* Ankara Altındağ Esenevler A.L.
* Ankara Altındağ Karacaören O.O.
* Ankara Altındağ Olgunlaşma Enstitüsü
* Ankara Altındağ Tandoğan Şehit Mucip Arıgan O.O.
* Ankara Altındağ Peyami Sefa İ.O.
* Ankara Altındağ Peyamitepe İ.O.
* Ankara Bala Atatürk M.T.A.L.
* Ankara Çankaya Ankara Güzel Sanatlar Lisesi
* Ankara Çankaya İlçe MEM
* Ankara Çankaya T. T. Sosyal Bilimler Lisesi
* Ankara Çankaya Namık Kemal O.O.
* Ankara Çubuk Sabiha Şaşmaz İ.O.
* Ankara Elmadağ Namık Kemal O.O.
* Ankara Etimesgut Hasan Şükran Saruhan O.O.
* Ankara Etimesgut Adil Erdoğan O.O.
* Ankara Etimesgut Mehmetçik A.L.
* Ankara Etimesgut Eryaman Şehit Ferhat Koç İ.O.
* Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım O.O.
* Ankara Etimesgut Şehit Erhan Ar İ.O.
* Ankara Etimesgut Şehit Ferhat Koç İ.O.
* Ankara Etimesgut Şehit Mehmet Çetin İ.O.
* Ankara Keçiören Ahmet Cevdet Paşa O.O.
* Ankara Keçiören Danişment çiçekli O.O
* Ankara Keçiören Esertepe M.T.A.L.
* Ankara Keçiören Hacı Sabancı O.O.
* Ankara Keçiören Hatice Hikmet Oğultürk M.T.A.L.
* Ankara Keçiören Şehit Furkan Yayla (incirli) A.L.
* Ankara Mamak Şehit Volkan Gürbüzer A.L.
* Ankara Mamak Türközü Oğuzhan M.T.A.L.
* Ankara Pursaklar Dede Korkut A.L.
* Ankara Pursaklar Şehit Murat Düger O.O.
* Ankara Sincan Ahmet Andiçen O.O.
* Ankara Sincan Layıka Akbilek M.T.A.L.
* Ankara Sincan Mehmet Akif Ersoy İ.O.
* Ankara Sincan Özcan Sabancı M.T.A.L.
* Ankara Sincan Nedret Arif İ.O.
* Ankara Sincan İlksan TOKİ O.O.
* Ankara Sincan Sincan A.L.
* Ankara Yenimahalle Dr. Ufuk Ege Ana O.
* Ankara Yenimahalle Şehit Polat Aydın O.O.
* Antalya Gazipaşa Ahmet Tuncer İ.O./O.O.
* Antalya Muratpaşa Antbirlik İ.O.
* Balıkesir Bandırma A.L.
* Balıkesir Erdek Halit Paşa İ.O.
* Bilecik Merkez Edebali O.O.
* Bingöl Merkez A.İ.H.L.
* Bingöl Karlıova Ciligöl İ.O.
* Bolu Gerede A.L.
* Bolu Gerede M.T.A.L.
* Burdur Tefenni M.T.A.L.
* Bursa Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca A.L.
* Bursa Kestel Sınav Koleji
* Bursa Mudanya M. Zeki Yazıcı O.O.
* Bursa Mustafakemalpaşa Tepecik Şehit Ali Üzel İ.O./O.O.
* Bursa Nilüfer İbrahim Uyar İ.O.
* Bursa Orhangazi Orhangazi O.O.
* Bursa Orhangazi Orhangazi Kız İ.H.L.
* Bursa Orhangazi Ç.P.L.
* Denizli Baklan Dağal İ.O.
* Denizli Merkezefendi Hacı Ahmet Paralı İ. O.
* Denizli Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi
* Diyarbakır Bağlar Yahya Kemal Beyatlı İ.O.
* Diyarbakır Çermik İsmailçayırı İ.O./O.O.
* Diyarbakır Çermik Konuksever İ.O.
* Diyarbakır Çermik Çermik KVK A.L.
* Diyarbakır Eğil Bahşiler İ.H.O.
* Diyarbakır Kayapınar Hattat Hamit O.O.
* Diyarbakır Kulp Atatürk İ.O.
* Diyarbakır Yenişehir Ahmet Arif A.L.
* Diyarbakır Yenişehir Fatih Özdil O.O.
* Diyarbakır Yenişehir İbni Sina M.T.A.L.
* Diyarbakır Yenişehir Olgunlaşma Enstitüsü
* Diyarbakır Yenişehir Yüzbaşı Şehit Bahtiyar Er İ.H.O.
* Erzincan Merkez Ertuğrul Gazi A.L.
* Eskişehir Odunpazarı Eti Sosyal Bilimler Lisesi
* Eskişehir Tepebaşı Şehit Murat Tuzsuz M. T. A. L.
* Eskişehir Odunpazarı Plevne O.O.
* Gaziantep Şahinbey Nesrin Mehmet İ.O.
* Gaziantep Şahinbey Şehit Karayılan İ.O.
* Giresun Espiye Güzelyurt O.O.
* Giresun Merkez 24 Kasım Anaokulu
* Isparta Hafız İbrahim Demiralay İ.O.
* İstanbul Avcılar Avcılar A.L.
* İstanbul Beşiktaş Sakıp Sabancı A.L.
* İstanbul Çatalca Atatürk A.L.
* İstanbul Esenyurt Ertuğrul Gazi O.O.
* İstanbul Esenyurt Siteler O.O.
* İstanbul Eyüp Eyüp Sultan O.O.
* İstanbul Eyüp Feridun Tümer İ.O.
* İstanbul Gaziosmanpaşa Gazipaşa İ.O.
* İstanbul Kağıthane Ahmet Buhan A.L.
* İstanbul Kartal Atatürk İ.O.
* İstanbul Pendik Abdullah Acar O.O.
* İstanbul Şişli Kurtuluş O.O.
* İstanbul Ümraniye Asiye Ağaoğlu A.L.
* İstanbul Yenibosna Vali Recep Yazıcıoğlu O.O.
* İzmir Bergama Zeytindağ Yılmaz O.O.
* İzmir Gaziemir Mevlüt Aysun O.O.
* İzmir Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin T.A.L.
* İzmir Karşıyaka Mehmet Ali Lahur A.L.
* İzmir Menemen Şehit Kemal O.O.
* Karabük Safranbolu 15 Temmuz Şehitleri A. L.
* Karaman Merkez Larende A.L.
* Karaman Merkez Özel Eğitim Merkezi
* Karaman Merkez Temizel Ünlü M.T.A.L.
* Kayseri Melikgazi Hasan Polatkan İ.O.
* Kayseri Melikgazi Demir Karamancı O. O.
* Kayseri Melikgazi Yalçın Delikan O. O.
* Kayseri Melikgazi Şehit Jandarma Üsteğmen Serkan Ciddioğlu O. O.
* Kayseri Kocasinan Sabit Bozahmetoğlu O. O.
* Kayseri Kocasinan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi
* Kayseri Kocasinan Amet Baldöktü İ. O.
* Kayseri Kocasinan Ahmet Erdem M.T.A.L.
* Kayseri Hacılar Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi
* Kırıkkale Merkez Çullu İ.O./O.O.
* Kırıkkale Merkez Mehmet Akif Ersoy A.L.
* Kırıkkale Merkez Özel Eğitim Meslek Okulu
* Kırşehir Merkez Yusuf Demir BİLSEM
* Kırşehir Merkez Yukarı Homurlu Köyü İ.O./O.O.
* Kilis Merkez 15 Temmuz O.O.
* Kocaeli Başiskele Gübretaş İ.O./O.O.
* Kocaeli Derince Seka Çocukları M.T.A.L.
* Kocaeli Gebze Necip Fazıl Kısakürek O.O.
* Kocaeli İzmit Namık Kemal A.L.
* Kocaeli Körfez Atatürk A.L.
* Konya Cihanbeyli Karşıyaka O.O.
* Konya Karatay Akçeşme İ.O.
* Konya Kulu Şeyh Edebali İ.H.O.
* Konya Selçuklu Zeki Altındağ İ.O.
* Konya Seydişehir İhsan Tekin İ.O.
* Malatya Battalgazi Cumhuriyet İ.O.
* Malatya Battalgazi Kubilay A.İ.H.L.
* Malatya Pötürge, Pazarcık O.O.
* Malatya Yeşilyurt İlçe MEM
* Malatya Yeşilyurt Yeşilyurt İ.H.L.
* Malatya Yeşilyurt Sadiye Ünsalan O.O.
* Malatya Yeşilyurt Selahattin Eyyubi İ.O.
* Mersin Akdeniz Mehmet Dağlı İ.H.O.O.
* Mersin Tarsus Fatih Sultan Mehmet O.O.
* Mersin Tarsus Tarsus M.T.A.L.
* Mersin Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası M.T.A.L.
* Muş Merkez İMKB A.L.
* Niğde Bor Halk Eğitim Merkezi
* Niğde Bor Mehmet Güleç O.O.
* Niğde Merkez Atatürk O.O.
* Ordu Fatsa Halk Eğitim Merkezi
* Ordu Fatsa Atatürk İ.O.
* Samsun Çarşamba Gökçeçakmak O. O.
* Sinop Boyabat Atatürk O.O.
* Şanlıurfa Karaköprü Ali Baba İ.O.
* Şanlıurfa Eyyübiye Şehit Abdülkadir Oğuz Anadolu İ.H.L.
* Şanlıurfa Eyyübiye TOKİ Şehit Mehmet Uyar İ.O.
* Şanlıurfa Haliliye Şehit Tanju Sakarya A.L.
* Şanlıurfa Siverek Zübeyde Hanım M.T.A.L.
* Trabzon Ortahisar Fatih A.L.
* Van Edremit A.L.
* Van Edremit TESKOMB Süphan İ.O./O.O.
* Van Edremit Şehit Jandarma Yusuf Turgut İ.O./O.O.
* Van İpekyolu Dumlupınar İ.O/O.O.
* Van İpekyolu Vali Mithat Bey O.O.
* Van Tuşba Güzin Dinçkök İ.O.
* Yalova Çiftlikköy Mustafa Kemal A.L.
* Zonguldak Kilimli Muslu İ.O.
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