Rüşvet operasyonunda kamu görevlileri dahil 3 kişi tutuklandı
|08 Eylül 2020 10:24
|Yazdır
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde ikamet eden vatandaşların işgal etmiş oldukları hazine arazisi için geriye dönük 5-10 yıllık ecri misil bedellerini ödemelerine yardımcı olarak para karşılığı vatandaşın adına tapulaştırma işlemi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin iki ay süren soruşturması kapsamında 3'ü kamu görevlisi 4 kişinin "rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarını işledikleri tespit edildi.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikisi kamu görevlisi 3 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doktor ve eczacıya ilaç yolsuzluğu davası
19 Ağustos 2020 10:57
|Belediye, 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı
19 Ağustos 2020 09:37
|İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
27 Temmuz 2020 08:11
|Gümrük memurlarına rüşvet operasyonu: 1 tutuklama
25 Temmuz 2020 14:58
|Rüşvet zarfını taşıyan sekreter de tutuklandı
18 Haziran 2020 10:16
|Rüşvet operasyonunda 10'u polis 14 kişi tutuklandı
13 Haziran 2020 13:20
|Belediye Başkanı'nın rüşvet kasası ortaya çıktı
12 Haziran 2020 07:05
|Ardahan'da rüşvet operasyonunda 3 kamu görevlisine gözaltı
06 Haziran 2020 15:00
|Yalova Belediyesinde zimmetten tutuklu sayısı 19'a çıktı
03 Haziran 2020 14:14
|Rüşvet suçlamasını müfettiş inceleyecek
03 Haziran 2020 08:15