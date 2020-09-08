İstanbul Sözleşmesi'ne ayar: Tartışmalı 4'üncü madde yenilendi
|08 Eylül 2020 10:48
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AK Parti'nin hukukçu kurmayları tarafından üzerinde çalışılan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan son toplantıda, tartışmalara sebep olan 4'üncü maddenin yazımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında kurulan komisyonda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti'nin hukukçu kurmayları yer alıyor. Komisyon tarafından, bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantılarda, sözleşmeyle ilgili atılacak adımlar masaya yatırıldı.
YENİDEN YORUMLANDI
Yapılan son toplantıda, sözleşmenin 'Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması' konusunu düzenleyen 4'üncü maddesinde yer alan 'cinsel yönelim' ifadesi yeniden yorumlandı. Edinilen bilgilere göre maddenin 'Türkiye'de hayatın içinde var olan ancak normal görmediğimiz eşcinsel ilişkilere yönelen bireylerin, ilişki yaşamaları ve evlenmelerini kast etmemekle birlikte, bunların sadece 'şiddetin' hedefi olmalarına engel olacağız' şeklinde düzenlenmesine karar verildi. AK Parti kurmayları "Cinsel yönelimden neyi anladığımızı söyledik. Her kim olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu madde olmasa da biz hukuken de 'eşcinsel dövülsün' diyemeyiz. Herkesin hukuki hakları var. Türkiye'de eşcinsel olmak suç değil. Bu yüzden Avrupa Konseyine yorum beyanında bulunmamız gerekiyor. Biz bu maddeden ne anladığımızı yazdık. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Avrupa Konseyine bunu sunacağız" dedi.
EKİM'DE SUNULACAK
Komisyon, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmalarını Ekim ayında tamamlamayı planlıyor. Daha sonra yeni metin, Avrupa Konseyine sunulacak. Yapılan toplantılarda, metnin son halinin kabul edileceği ve Avrupa Konseyi tarafından olumsuz bir cevap verilmeyeceği konusunda değerlendirmeler yapıldı. AK Parti kurmayları "Konsey bize, 'Hayır olmaz. Eş cinselliği kabul edin' demeyecek. Türkiye'de hukuken eşcinsel evlilik zaten mümkün değil. Meclis, kanun yapmadığı sürece kim ne yapabilir? Yorum beyanıyla bunun doğru olmadığını anlatırsın. Bunu kamuoyuna deklare edersin. Ben bu kavramları yüklüyorum dersin" diye konuştu.
KONSEY'E TOPLANTI ÇAĞRISI
Yine, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Avrupa Konseyinin olağanüstü bir toplantıya çağrılması da değerlendirilen seçenekler arasında. Kurmaylar "Bir yorum beyanının ötesinde sözleşmeyi konuşmak üzere Avrupa Konseyini toplantıya çağırabiliriz. Bunu seçeneği de değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
EBRU KARATOSUN
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