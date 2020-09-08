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Cepteki tehlike! Bunu kimse önemsemiyor ama...

Arka cepte taşınan cüzdana dikkat; omurga eğriliğine bile yol açabilir
 08 Eylül 2020 10:48
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Kredi kartları, ehliyet, kimlik, para ve gereksiz kartlarla doldurulan cüzdanlar özellikle erkekler tarafından pantolonlarının arka cebinde taşınıyor. Cüzdanın üzerine oturulduğunda leğen kemiğinde bir dengesizlik olacağını ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, "Bu ağrı bel fıtığıyla karışabilir. Sorun omurga eğriliğine kadar gidebilir" uyarısında bulundu.

Bel ağrılarının altında; bel fıtığı, fazla kilo, ağır kaldırmanın yanı sıra gereksiz doldurulan cüzdanlar da yer alıyor. Özellikle erkeklerin arka ceplerinde taşıdıkları cüzdanları üzerine oturduğunu ve bunun da bel ve omurgada bazı sağlık sorunlarına yol açtığını anlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, "Bu çok fazla dikkat edilmeyen bir konu. Arka cepte cüzdan taşımak omurga ve belde bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Kişi cüzdanını cebinden çıkarmadan oturduğunda, dengesiz bir oturma olduğundan omurga kasları ve eklemlerine dengesiz yük biner. Bu durum bel ağrılarını ciddi şekilde tetikler. Sağ arka cebinde cüzdan taşıyan biri sola daha fazla yüklenir. Bu durumda omurga kası ve eklemlerine, omurgadaki bağ dokularına dengesiz yük bindirir" diye konuştu.

"KALÇADAKİ SİNİRLERE BASKI OLUYOR"

Kalçanın içinden geçen siyatik sinirin cüzdan nedeniyle baskı görebileceğinin altını çizen Op. Dr. Eyüp Baykara, "Cüzdanın üzerine oturduğunuzda siyatik sinire bir baskı olur. Bu ağrı bel fıtığı ile karışabilir. Bu sorun omurga eğriliğine kadar gidebilir. Hafif düzeyde omurga eğriliği ile karşılaşabiliriz. Vücuda dengesiz yük bindirme, eklemlerde genişlemeler hatta omurgadaki kanalın daralması sonucu görülen hastalıklara kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.

Hastaların en sık bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu hatırlatan Op. Dr. Baykara, "Bel ağrısının pek çok sebebi var. Bunun nedenini tam olarak ayırt etmemiz gerekir. Yüzde 95 bel ağrılarının nedeni mekanik ağrılardır. Bunların bir kısmını da dengesiz oturuş pozisyonu oluşturuyor. Cüzdanın üzerine oturmak da dengesiz oturuşa neden oluyor" dedi.

"OMURGAYA YÜK DAĞILIMI DENGELİ OLMALI"

Tedaviye ağrı kesici ilaçlarla başlayacaklarını anlatan Op. Dr. Baykara, son olarak şu uyarılarda bulundu:

"Uzun süre oturacağınız zaman cüzdanınızı arka cebinizden çıkarın. Oturuş bir tarafa eğimli değil dik bir şekilde olmalıdır. Omurgaya yük dağılımı dengeli olmalıdır. Cüzdanda fazla kart olduğunda bunları bir çanta yardımıyla da taşıyabilirsiniz. Tedavide ise ilk etapta bel ağrısı için ilaç tedavisi uygulanır. Ağrı kesici, kas gevşetici, ödem giderici ilaçlar, sıcak uygulamalar, kasları rahatlatıcı tedaviler olabilir. Sonrasında omurga kaslarını güçlendirmek. En etkili korunma ise bu tarz oturuş pozisyonlarından kaçınmak olacaktır."
DHA
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