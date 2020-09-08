1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronanın yokladığı ünlü isimler

Koronavirüs birçok tanınmış isme bulaştı. Bunlardan en sonuncusu eski Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım oldu.
 08 Eylül 2020 10:51
Yazdır
Koronanın yokladığı ünlü isimler

AK Parti'den şu ana kadar toplam altı kişi virüse yakalandı. Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın tedavisi sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Batman Milletvekili Ziver Özdemir hastalığı atlattı. CHP'de de Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ile Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya hastalığa yakalandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise 1 Eylül'de hastaneye kaldırıldı.

Babacan'ın tedavisi devam ederken MHP ve İYİ Parti'den hastalığa yakalanan olmadı. Şu ana kadar 20 belediye başkanı da virüs kaptı. Bunlardan Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti. Spor camiasında ise Fenerbahçe'nin bir futbolcusu ve bir basketbolcusu, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'unda ikişer futbolcusuna virüs bulaştı. Ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, eski milli kaleci Rüştü Reçber ve milli kayakçı Sıla Kara da korona oldu.

Sanat camiasında ise Türk sanat müziği sanatçısı Necmettin Yıldırım Covid-19'a yenik düştü. Sanatçı Zülfü Livaneli de eşi ve kızıyla birlikte gittiği New York'ta virüs kaptı, tedavilerinin ardından Türkiye'ye döndü. Koronavirüs'e yakalanan oyuncu Kubilay Aka "Bu Covid-19 kime bulaştığını bilmiyor" derken ünlü ilahiyatçı Nihat Hatip-oğlu'nun da tedavisi sürüyor.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
08 Eylül 2020 11:19		 Gökyüzünde dengeleri değiştirecek 'uydu' için geri sayım
08 Eylül 2020 11:03
Cepteki tehlike! Bunu kimse önemsemiyor ama...
08 Eylül 2020 10:48		 Akif Beki, koronavirüse yakalandığını duyurdu
08 Eylül 2020 09:33
İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk
08 Eylül 2020 09:11		 'Simgelerin köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajı başladı
08 Eylül 2020 09:10
Erişte için toplandılar! 8 kişiye koronavirüs bulaştı
08 Eylül 2020 09:08		 Doktor'un feryadı: Korona hastası15 dakikada kötüleşti, 1 saatte öldü
08 Eylül 2020 09:03
Kovid'li annelere 'emzirin' tavsiyesi
08 Eylül 2020 08:22		 Çocuk vakalar artabilir
08 Eylül 2020 08:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - 'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası12:00 - Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü güncellendi11:51 - Bakan Dönmez: Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu kırdık11:44 - Ankara Valisi: Banka nakil görevlisi paralarla birlikte yakalandı11:42 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması11:42 - Bloomberg, en az zarar gören ülkeleri sıraladı. Türkiye ilk 3'te
11:39 - Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladı11:37 - Mesire alanında toplanan çöplerle piknikçilere esprili tepki11:31 - 'Berberlerden bana mesaj geldi' dedi. Mansur Yavaş sert cevap verdi11:28 - FETÖ'den açığa alınan kaymakam, 10 gün önce Devletin zirvesini ağırlamıştı11:24 - Rusya'da, virüs aşısının ilk parti üretiminin dağıtımına başlandı11:19 - TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
11:19 - Adnan Menderes Üniversitesi Şube Müdürlüğü ve Şeflik GYS11:15 - TOKİ dev yatırımla Elazığ'daki depremzedeler için konut inşa ediyor11:03 - Gökyüzünde dengeleri değiştirecek 'uydu' için geri sayım11:01 - Terör örgütü PKK/KCK'nın 'gölge baro' taktiği iddianamede10:59 - Bir doktor, 5 askere FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonu
10:58 - TESK Başkanı Palandöken'den 'araç sigorta fiyatları düşürülsün' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dün 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı
Altın fiyatları sınıra çok yakın! Psikolojik seviye kırılmak üzere
Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir
Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı
Ankara'dan sonra şimdi İstanbul alarmda
Bankalar inatla almaya devam ediyor: Yüz binden fazla şikayet var!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Polisi ölümle tehdit etti, gözaltına alındı
'Pamukkale'nin kardeşi' açılış için gün sayıyor
Fox eski müdürünün Bylock'u deşifre oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kruvasan 1
üniversitelerin 2020-21 güz döneminde uzaktan eğitim yapması 2
izmir bomba tatlısı 2
düğünü cafede yapmak 2
gram altın 1
bitlo.com 1
coronaya yakalananların yüzde 40'ının genç olması 2
ak parti milletvekilinin oğluna yaptığı 1500 kişilik düğün 2
pierre gasly 1
muradına ermek 1
SON İLANLAR
Afyon Emirdağ SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak-İlan güncellendi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 7 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 4 İşçi Alacak
Burdur Karbel Geçici 3 İşçi Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam