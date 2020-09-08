Koronanın yokladığı ünlü isimler

AK Parti'den şu ana kadar toplam altı kişi virüse yakalandı. Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın tedavisi sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Batman Milletvekili Ziver Özdemir hastalığı atlattı. CHP'de de Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ile Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya hastalığa yakalandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise 1 Eylül'de hastaneye kaldırıldı.

Babacan'ın tedavisi devam ederken MHP ve İYİ Parti'den hastalığa yakalanan olmadı. Şu ana kadar 20 belediye başkanı da virüs kaptı. Bunlardan Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti. Spor camiasında ise Fenerbahçe'nin bir futbolcusu ve bir basketbolcusu, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'unda ikişer futbolcusuna virüs bulaştı. Ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, eski milli kaleci Rüştü Reçber ve milli kayakçı Sıla Kara da korona oldu.

Sanat camiasında ise Türk sanat müziği sanatçısı Necmettin Yıldırım Covid-19'a yenik düştü. Sanatçı Zülfü Livaneli de eşi ve kızıyla birlikte gittiği New York'ta virüs kaptı, tedavilerinin ardından Türkiye'ye döndü. Koronavirüs'e yakalanan oyuncu Kubilay Aka "Bu Covid-19 kime bulaştığını bilmiyor" derken ünlü ilahiyatçı Nihat Hatip-oğlu'nun da tedavisi sürüyor.

Cevdet Fırat Aydoğmuş