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FETÖ'ye 'örtülü af' iddiası

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, idam cezasına karşı olduklarını söyledi, iktidarın bunu gündeme getirmesinin arkasında FETÖ'nün yurt dışına kaçan üyelerine örtülü af çıkarma çabası olabileceğini söyledi. Öztrak, "Ülkenin taahhütleri ortadır, Avrupa ile olan ilişkilerimizin bitmesi anlamına gelir
 08 Eylül 2020 10:54
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FETÖ'ye 'örtülü af' iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın gündeme getirdiği idam cezasının, FETÖ davalarından aranan kişilere örtülü af çıkarma çabası olabileceğini söyledi.


CHP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Öztrak, "Nasıl yol seçeceğimiz açık. Biz sosyal demokrat bir parti olarak idam cezasına karşıyız" dedi ve şöyle devam etti:

'AVRUPA İLE İLİŞKİLERİN BİTMESİ ANLAMINA GELİR'

"Ancak bu idam cezası meselesi ülkenin ne zaman başı sıkıntıya girse ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyor. Bu ya gündemi değiştirme çabası ya da FETÖ'nün yurt dışına kaçan elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır. Ülkenin taahhütleri ortadır, Avrupa ile olan ilişkilerimizin bitmesi anlamına gelir. Ama onun yanında ülkeye idam getirilmesi sonucunda yurt dışına kaçan FETÖ elemanlarının idam cezası var denilerek iade edilmemesi sonucunu getirir."

'KAFA KESENLERE LAYIK GÖRÜLEN HUKUK.'

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Kafa kesen IŞİD'in Türkiye emiri olduğu söylenen bir şahıs somut delil yok denilerek 10 kez serbest bırakılıyor. Bu ülkede kafa kesenlere layık görülen hukuk Saray hükümetini eleştirenlere layık görülmüyor. Demokrasinin olmazsa olmazı fikirler ayrılığıdır. İnsanlarımız açlık sınırının yarısı kadar bir parayla 1168 lirayla yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Durum bu, Ankara'da ekmeğe zam geliyor. Saray'dan çıt yok. Devlet protokülünde çocuk tacizcisi din bezirganları oturuyor. Kamuya atamalarda liyakat değil bu tacizcilerin referansları geçerli oluyor.

'SARAY ANLATTIĞI HİKAYELERE KENDİSİ DE İNANMIYORDUR'

Saray'ın kibirli ismi "Türkiye'nin ayaklarına takılan ekonomik prangayı parçalayıp kenara attık" deyiverdi. Saray'ın kibirli damadı 22 milyar buçuk dolar brocu IMF'ye ödedik diye övünüyor. O borcu alan da kendisi. Milletin karnı bu boş palavralara tok. Saray, anlattığı hikayelere kendisi de inanmıyordur.

AK PARTİLİ VEKİLİN 1500 KİŞİLİK DÜĞÜNÜ

Salgında alınan kararları Bilim Kurulu almıyorsa, Sağlık Bakanlığı almıyorsa kim alıyor? Saray kibirli alıyor demek ki. Sanki kendisi Giresun'da miting yapmamış gibi milletimiz maske takmıyor, kurallara uymuyor diye suçluyor. ,'nin devlet erkanı hiçbir tedbir almadan 1500 kişilik düğün yapıyor. AK Partili vekilin savunmasına ise özrü kabahatinden büyük mü diyelim, kaş yaparken göz mü çıkardı diyelim bilemedik. Ülkede ceza sadece fakir fukaraya mı işliyor?

PANDEMİ HASTANESİNİN DİYANET'E DEVRİ

Heybeliada'daki pandemi hastanesinin, Diyanet'e devredilmesi şaka gibidir. Bence bunun arkasında ancak şu olabilir; Diyanet İşleri'nin ve Dİyanet Vakfı'nın çok parası vardır, Saray bu hastaneyi vermek suretiyle onarsınlar istemektedir. Onarı yaptırılıp derhal pandemi hastanesi yapılmalı
Anadolu Ajansı
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