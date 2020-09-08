Yeni nesil sigortacılık: Bifiyatla.com

BiFiyatla

Bilişim ve teknoloji çağında yaşıyoruz ve bu yaşadığımız çağın bir getirisi de dijitalleşme. Bu dijitalleşme sayesinde artık birçok işimizi yerimizden kalkmadan hallediyoruz. Bu dijitalleşme kapsamında bifiyatla.com ailesi olarak biz de çağa ayak uydurmak ve internet üzerinden size hizmet vermek için kolları sıvadık.

Dijitalleşen hayatlarımıza ayak uydurmak, kolay ve hızlı erişilebilir olmak, ülkemizde hizmet veren tüm sigorta şirketlerinin tekliflerini sunabilmek için "Yeni Nesil Sigortacılık" anlayışıyla birlikte internet sitemiz üzerinden size 7/24 hizmet sunuyoruz. Türkiye Sigorta Birliği (TSB)'nin açıklamalarına göre Türk sigorta sektörü 2019 yılında 69 milyar 241 milyon lira prim üretmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere sigorta sektörü büyük ve önemli bir sektördür. Biz de; BiFiyatla Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. ailesi olarak, sigorta sektöründe yerimizi aldık ve amacımız her geçen gün daha ileri giderek ve daha yukarıya çıkarak bu sektörde zirveye ulaşmak.

Bifiyatla ne işime yarayacak?

Araç, konut, sağlık, seyahat ve iş yeri gibi birçok yerde kullanılan sigortalar artık birçoğumuz için vazgeçilmez ve hatta bazı durumlarda yasal olarak zorunlu. Hayatımızda bu kadar çok alanda karşımıza çıkan sigorta kavramı ve bu kavramla ilgili firmalar birçoğumuz için anlık bir kararla seçilebilecek şeyler değiller. Yani tabiatımız gereği birçoğumuz araştırma yapmak ve birkaç yerden teklif alarak değerlendirmek istiyoruz. Ama teknoloji çağında acenteleri ya da bayileri sırayla gezerek vakit kaybedemeyiz. Zaten yoğun çalışma koşulları nedeniyle birçoğumuzun tek tek sigorta şirketlerinden teklif almak için yeterli vakti yok. İşte "bifiyatla.com" tam da bu ihtiyacınıza yönelik bir internet sitesi. Siz de sitemize giriş yaparak ve "Ücretsiz Teklif Al" uygulamamızı kullanarak ülkemizde hizmet veren tüm sigorta şirketlerinin tekliflerine ulaşabilir ve daha sonra sigorta işlemlerinize başlayabilirsiniz.

Sitemizi kullanarak hem zamandan kar edebilir hem de yerinizden kalkmadan teklif alabilirsiniz. Sitemizde size bir tık uzaklık da bulunan sekmeleri kullanarak ihtiyacınıza uygun arama yapabilirsiniz. Artık birçok insan; uçak bileti, otobüs bileti, beyaz eşya, mobilya ve benzeri birçok ürünü alırken ya da otel rezervasyonu yaptırırken fiyatları internet üzerinden karşılaştırıyor ve en uygun fiyatı seçmeye çalışıyor. Peki, sigorta işlemleri için de böyle bir imkan varken böyle bir teknoloji varken neden siz de bu imkandan yararlanmayasınız?

Sigortaları Kolayca Kıyaslama İçin Bana Nasıl yardımcı Olacaksınız?

"Sigortaya Dair Ne Varsa" anlayışı kapsamında sitemizi ziyaret edebilir ve tüm sigorta ihtiyaçlarınızda en iyi hizmet ve bütçenize en uygun fiyat teklifi almak için "Ücretsiz Teklif Al" uygulamamızı kullanabilirsiniz. Bu uygulamamıza gireceğiniz bilgileri sizden onay almadan hiçbir yerle paylaşmıyoruz. Ayrıca sitemize vereceğiniz kişisel bilgilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında güvende olacağını bilmenizi isteriz. Sitemizi kullanarak; Trafik Sigortası, Kasko Sigortası, Konut Sigortası, Deprem Sigortası, Özel Sağlık Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası ve daha birçok konu hakkında hem bilgi hem de teklif alabilirsiniz. Hangi konuda teklif ya da bilgi almak istiyorsanız, sitemizde bu konu ile ilgili sekmeye giriş yapabilirsiniz.

Güler yüzlü ve hızlı hizmet için sizi de sitemizi kullanmaya davet ediyoruz. Siz de;

Size Özel Sigorta Branşları,

En Uygun Fiyatlar,

Online İşlem Yapabilme İmkanı,

7/24 İletişim,

Tüm Sigorta Şirketlerinin Tekliflerini Görüntüleyebilme,

Özel Avantajlar,

Zaman Tasarrufu,

gibi imkanlar ve avantajlardan faydalanmak için sitemizin hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca sitemizde bulunan blog yazılarımızı inceleyerek birçok konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Güler yüzlü hizmet, müşteri odaklı çalışma, müşteri memnuniyeti, müşterilerden gelen geri beslemeler kapsamında kendimizi geliştirme ve hatalarımızı düzeltme anlayışlarını benimseyerek sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz.

Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa sitemizde bulunan; Whatsapp iletişim hattı (0850 305 5966), telefon hattı (0850 305 5966) ve e-posta adresimizi (info@bifiyatla.com) iletişim için 7 gün 24 saat kullanabilirsiniz. Merkez ofisimiz Çankaya/Ankara'da bulunmaktadır.