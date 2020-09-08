Online eğitim tableti uçurdu

Ağustos sonu itibarıyla başlayan online eğitim, tablet ve notebook satışlarına olan talebi artırınca satışlar yüzde 300 yükseldi. Salgının etkisiyle online eğitimlerin devam edeceği yeni eğitim sezonunda akıllı telefon, kulaklık, hoparlör, yazıcı gibi teknolojik ürünlerin satışları da yükseldi.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO'su Yenal Gökyıldırım, ağustosta notebook ve tablet satışlarında geçen yıla oranla yüzde 300'lük bir büyüme gerçekleştirdiklerini, ölçümlenebilir pazarda ise notebookta yüzde 200, tablette ise yüzde 180 satış artışı yaşandığını söyledi. "Ağustos başından itibaren bir önceki haftaya oranla satışlar yüzde 30-40 bir artışla gelişiyor. Notebookların yanı sıra Microsoft Office programları ile koruma ve uzaktan danışmanlık paketlerine olan ilgi de yükseldi" diyen Gökyıldırım, ekran başında geçirilen sürelerin artmasıyla monitör, kulaklık, klavye, Wi-Fi güçlendirici ve yazıcılara olan talebin de eylülden itibaren arttığını, bu trendin eylül ve ekimde de devam etmesini beklediklerini ifade etti. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise, uzaktan eğitimin hayatın bir parçası haline gelmesiyle, teknolojik ürünlerin okul alışveriş listesinde çok daha önemli bir yer tutmaya başladığını, en çok talep artışını notebook ve tablette gördüklerini söyledi.

EYLÜLDE 2 KAT SATIŞ

"Pazarda geçen yıl ağustosa göre notebook satışlarında yüzde 100, tablet satışlarında yüzde 65 büyüme yakalandı. Eylülün ilk haftasında, ağustos ayı haftalık ortalamaya göre satış adetlerindeki yükseliş sürdü ve 2 kat fazla notebook ile 1.5 kat fazla tablet satışı gerçekleştirdik" diyen Gürcan, yazıcı ve sarf malzeme satışlarının da bu sene ciddi seviyede arttığını kaydetti. Gürcan, "Modem, webcam, harddisk, mouse ve klavye, adaptör ve kulaklık satışları son haftalarda artmaya devam ediyor" diye konuştu.

FİYATLAR DA ARTTI

Talep yükselince bilgisayar fiyatları da arttı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de son bir yılda bilgisayar fiyatları yüzde 67 yükseldi. Geçen yıl ağustosta fiyatı 4 bin TL olan bilgisayar fiyatları bu yıl 7 bin TL'nin üzerine çıktı. TL'ye yakın arttı. 1 veya 2'nci sınıf öğrencilerinin ve aynı zamanda evden çalışan ve grafik kartına ihtiyaç olmayan tüketicilerin temel işlemlerini karşılayabilecek düzeyde bilgisayar fiyatları ise 2.000-2.200 TL'den başlıyor.

Sadece Türkiye'de değil dünyada da benzer bir durum söz konusu. International Data Corporation'ın verilerine göre, küresel tablet pazarı, 2020'nin ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 18.6 büyüdü. Son üç ayda 38.6 milyon tablet satışı gerçekleşti.

VELİLER ONLİNE ÖZEL DERS TALEP EDİYOR

Online derslere olan talepte de artış var. Online hizmet platformu Armut'un verilerine göre 1 Eylül 2019 - 31 Ağustos 2020 dönemi arasında gelen talepler, bir önceki döneme oranla yüzde 27 arttı. En çok tercih edilen dersler Matematik, İngilizce ve Fizik dersleri oldu. En çok talebin geldiği şehirler İstanbul , Ankara ve İzmir olurken, özel ders talebinde Amasya yüzde 118, Tokat yüzde 109 büyümeyle dikkat çekti.

Ağustos 2020'de özel ders talepleri temmuza göre yüzde 53 artışla rekor kırdı. Matematik özel ders taleplerinin yüzde 30'u, fizikte yüzde 52'si, kimyada yüzde 56'sı, İngilizcede yüzde 21'i online dersleri tercih etti. Özel ders saat ücretleri ise 100-130 lira arasında değişiyor.

E-ticaret sitesi Çiçek-Sepeti verilerine göre uzaktan eğitim dönemine hazırlık için en çok satılan alınan ürün çift taraflı çocuk yazı tahtası oldu.

Pınar Çelik