Bir doktor, 5 askere FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonu
4 asker, bir doktor ve bir askeri öğrenci gözaltına alındı
|08 Eylül 2020 10:59
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Gaziantep ve Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde mahrem imamlarınca ankesör ya da sabit hatlardan arandığı belirlenen 3 astsubay, bir uzman çavuş ve bir askeri öğrenci ile askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla bir doktor hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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