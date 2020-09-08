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Terör örgütü PKK/KCK'nın 'gölge baro' taktiği iddianamede

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan 3 bin 253 sayfalık iddianamede, örgütün gözaltına alınan mensupları için avukat ayarlamada izlediği yol detaylı şekilde anlatıldı
 08 Eylül 2020 11:01
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Terör örgütü PKK/KCK'nın 'gölge baro' taktiği iddianamede

- Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan 3 bin 253 sayfalık iddianamede, örgütün, gözaltına alınan mensupları için avukat ayarlamada izlediği yol detaylı şekilde anlatıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakında hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün faaliyetlerine yer verildi.

İddianamede, örgütünün faaliyetlerini kimi zaman bir siyasi parti içinden, kimi zaman bir dernek üzerinden kimi zaman ise yeniden isimlendirdiği yapılar üzerinden devam ettirdiği belirtildi.

Gözaltına alınan örgüt mensupları için ayarlanan avukatların KCK yapısı içerisinde yer alan belirli avukatlar olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar aktarıldı:

"21 Mart 2019'da düzenlenen nevruz etkinliğinde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan süpheliler yakalanarak 30 Mart 2019'da adliyeye getirilmis, A.İ. (tutuklu) ve KCK yapısındaki sahısların bu kisilere destek amaçlı olarak adliyeye geldikleri iletisimin dinlenmesi kayıtlarına yansımıstır. Yine benzer suçlardan islem gören kisiler, KCK yapısındaki sahısları arayarak yardım istemiş, bu şahıslar da yine KHK ile kapatılan ve örgüt içinde yer alan Özgürlükçü Hukukçular Dernegi (ÖHD) üyesi avukatlar üzerinden bu kisilere yardımcı olmuştur. Bu durum birden fazla kez yasanmıstır."

Örgüt tarafından avukat görevlendirilmesinin tape kayıtlarına da yansıdığı belirtilen iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Tape kaydında geçen kişinin ÖHD içerisinde faaliyet yürüten M.A.A. oldugu degerlendirilmistir. Buradaki konu daha önce verilen örneklerden biraz daha farklıdır. Daha önceki tapelerdeki örnekler KCK yapılanması tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü ile ilgili suçlardan islem gören kisilere avukat ayarlanmasına iliskindir. Buradaki tape kayıtları ise avukat ayarlanan kisinin avukatı tutmak istememesi ancak avukatın, KCK yapılanması tarafından gönderilmis olması nedeniyle de 'tutmuyorum' diyememesi ve bu konuda avukatı tutmamak için KCK yapılanmasında yer alan M.Ö. ve M.K'den yardım istemesine iliskindir. Bu durum digerlerinden daha ilginç bulunmustur. Normalde müvekkil olan vatandasların istedigi avukatla anlasma yapma özgürlügü vardır ancak KCK yapılanmasından avukat görevlendirildiginde bu özgürlügün olmadıgı görülmektedir. Avukatla anlasma yapmamak için de yine KCK yapılanmasının yardımına ihtiyaç duyuldugu tape görüsmelerine yansımıstır."

Örgüt tarafından görevlendirilen avukatların belirli kişiler olduğuna dikkati çekilen iddianamede, "Yine KCK yapılanmasının PKK/KCK silahlı terör örgütü ile ilgili suçlardan islem gören kisilere sadece Özgür Hukukçular Derneginde yer alan avukatlardan ayarlama yaptıgı anlasılmaktadır ancak örgüt, ÖHD'de yer alan tüm avukatları görevlendirmemektedir. Görevlendirmeler belli isimler üzerinde yogunlasmaktadır. Bu sekilde avukat görevlendirme faaliyeti 'gölge baro' olarak adlandırılmıstır. Bu asamada bu sekilde PKK/KCK silahlı terör örgütünden islem gören kisilere ÖHD'de yer alan avukatların görevlendirilmesi ÖHD'nin KCK ile olan baglarından kaynaklandıgı degerlendirilmis ve ÖHD üyeligi veya kuruculugunun terör örgütü üyeligi açısından delil olarak ele alınması gerektigi kanaatine varılmıstır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Toplam 153 klasörden oluşan dava dosyasının kabul edildiği 2. Ağır Ceza Mahkemesince sanıkların yargılamasına bir süre sonra başlanacak.
Anadolu Ajansı
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