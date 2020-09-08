Otoyoldaki Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı

- İstanbul'da bir sürücü, hızla akan trafiğe rağmen otoyoldaki Türk bayrağını kaldırarak araçların bayrağın üzerinden geçmesine engel oldu.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos'ta Pendik istikametine doğru seyreden Rıza Eskici, D-016 yolu Dudullu sapağı mevkisinde yerde gördüğü Türk bayrağını alabilmek için aracını emniyet şeridine çekti. Araçların hızla ilerlediği otoyola kontrollü şekilde giren ve koşarak yerdeki Türk bayrağını kaldıran Eskici, güzergahtaki araçların bayrağın üzerinden geçmesini önledi.

Eskici'nin akrabası tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu mücadelesi, yoldan geçen diğer sürücülerin de takdirini topladı. Bazı sürücüler Eskici'yi korna çalarak selamladı.

Rıza Eksici, AA muhabirine, 30 Ağustos'ta Avcılar'dan Pendik'e doğru giderken otoyolda Türk bayrağını gördüğünü, bunun üzerine bayrağı almak için aracını yolun kenarına park ettiğini söyledi.

Aracını sağ şeride çekip dörtlüsünü yakarak yola girdiğini, rüzgar ve trafiğe rağmen bayrağı yerden aldığını dile getiren Eskici, amcasının oğlu tarafından kendisinden habersiz kaydedilen görüntülere yakın çevresinden gelen yorumların kendisini onore ettiğini ifade etti.

Bu yorumlar vesilesiyle vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan insanların varlığına bir kez daha şahit olduğunu aktaran Eskici, "Bunu yapmak zorundayım. Çünkü bayrağın üstünde bizim şehitlerimizin kanı var. Bu bulunmaz bir sembolümüzdür. Bu yapmacık değildir, resim değildir. Bu bayrak şehitlerimizin kanı ve ay-yıldızın bir araya gelmesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da uluslararası etkinliklerde yere konulan Türk bayrağını kaldırıp cebine koyduğunu hatırlatan Eskici, "İşte biz bunu yapmak zorundayız. Bunu sen yapmazsan, ben yapmazsam kim yapacak, bu bayrak gökte nasıl dalgalanacak? 'Ezan dinmez, bayrak inmez, şehit ölmez' diyen birileri var." ifadesini kullandı.

Eskici, olayın yaşandığı günün akşamında çay toplamak için memleketi Rize'ye gittiğini kaydetti.