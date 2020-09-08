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TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) insan kaynakları biriminde görevli personel Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
 08 Eylül 2020 11:19
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TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TBMM İnsan kaynakları biriminde görevli memur İ.S., cuma günü rahatsızlık hissetmesi üzerine hastaneye gittiği ancak durumunun hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle evinde istirahat ettiği kaydedildi.

ANİ GELİŞEN DURUMLA GECE HAYATINI KAYBETTİ

İ.S.'nin dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırıldığı ve ani gelişen bir durumla gece hayatını kaybettiği ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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