FETÖ'den açığa alınan kaymakam, 10 gün önce Devletin zirvesini ağırlamıştı
|08 Eylül 2020 11:28
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Doğu ve Güneydoğu illerinde görevli vali yardımcısı ve kaymakamların ağırlıklı olduğu 100'e yakın mülki amir, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
26 Ağustos'ta yapılan Malazgirt Zaferi etkinliğinde devletin zirvesine ev sahipliği yapan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat da FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan isimler arasında.
İki gün önce açığa alınan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, 26 Ağustos'ta ilçesinde devlet protokolünü ağırladı.1 YIL ÖNCE GÖREVE BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Erat, sosyal medya hesabından bu fotoğrafları "1071 Ahlat etkinliğimizden" diyerek paylaştı. İhraç edilen Kaymakam, 28 Ağustos 2019 tarihinde ilçede göreve başlamıştı.
İŞTE AÇIĞA ALINAN MÜLKİ AMİRLER
- Vali Yardımcıları: Bedir Deveci (Adıyaman), Nebi Çanga (Artvin), Cevat Uyanık (Artvin), Yusuf Gemici (Bingöl), Kemal Karahan (Bitlis), Mehmet Fevzi Dönmez (Düzce), Yunus Koç (Iğdır), Barbaros Baran (Karabük), İdris Akça (Muş), Murat Girgin (Sinop), Fatih İzmir (Şırnak), Akın Zor (Tunceli), Ferhat Atar (Van)
- Kaymakamlar: Sadettin Doğan (Kahta), Hasan Doğan (Diyadin), Abdullah Kadıoğlu (Patnos), Fatih Dülgeroğlu (Arhavi), Muhammet Furkan (Güroymak), Hakan Şeker (Uzundere), Mustafa Selim (Narman), Cevat Gün (Tirebolu), Emre Yalçın (Tunceli-Malazgirt), Ahmet Demirci (Erzin), Yasin Yunak (İnebolu), Ahmet Altun (Bahşılı), Barbaros Akbulak (Pötürge), Hamza Özer (Akçakale), Adem Can (Çaldıran), Fatih Sayar (Gürpınar), Fatih Okumuş (Boğazlıyan), Hasan Günaydın (Asarcık)
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