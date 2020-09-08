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'Berberlerden bana mesaj geldi' dedi. Mansur Yavaş sert cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Berberler Odası'ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözünü tutmayarak vadedilen yardımların yapılmadığına dair bir mesaj aldığını iddia etti. Burhan'ın sözlerini belgelerle yanıtlayan Yavaş ise, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" diye konuştu.
 08 Eylül 2020 11:31
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AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Berberler Odası'ndan bir mesaj aldığını iddia ederek, "Bizlere cep telefonlarımıza bir link geldi. Bilgilerimizi yazdık, İBAN no dahil. Sözde hesaplarımıza para yatırılacaktı. Sayın Yavaş bu konuda sözünü tutmadı' diye esnaftan gelen bir serzeniş, şikayet var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "3 bin 377 berber ve kuaföre mesaj atılmış, bu mesajların iletildi raporunu alabilirsin" sözleriyle cevap verdi.

"ESNAFTAN GELEN BİR SERZENİŞ, ŞİKAYET VAR"

Sinan Burhan şöyle konuştu:

* Ankara Berberler Odası'ndan bana bir mesaj geldi. Derdim siyaset yapmak yani polemik filan değil. 'Bizlere cep telefonlarımıza bir link geldi.

* Bilgilerimizi yazdık, İBAN no dahil. Sözde hesaplarımıza para yatırılıcaktı. Sayın Yavaş bu konuda sözünü tutmadı. Biz oda olarak 3 bin berber kaydını verdik. 3 bin berberden 50 tanesine ya geldi ya gelmedi, sonra iptal oldu' diye esnaftan gelen bir serzeniş, şikayet var.

"BAŞVURU YAPAN BİN 807 KİŞİNİN TAMAMINA 500 LİRA VERİLDİ"

Mansur Yavaş, Burhan'ın sözlerine karşılık, "3 bin 377 berber ve kuaföre mesaj atılmış, bu mesajların iletildi raporunu alabilirsin. Bunlardan bin 807 kişi başvurmuş ve bunların tamamına da 500 lira yatırılmış. Böyle kara çalmaya gerek yok yapılan güzel bir işe" diyerek Berberler Odası Başkanı Sezai Kara'yı telefonla meclise bağladı. Kara, "23 bin üyemizden 3 bin üyemizin telefon numaralarını belediyeye teslim ettik. Daha sonra belediye ile görüştüğümüzde bin 800 küsür başvuru olduğu söyledi. Üyelerimizin hepsinin bilgilerini teslim ettiğimize dair belgeler var elimizde" ifadelerini kullandı.

"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR"

Mansur Yavaş sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Kaç kişiye mesaj atılmış, kaç kişi bize dönmüş kaçına da ne şekilde yardım yapılmış her şey resmi. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Memurlar.Net
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