Mesire alanında toplanan çöplerle piknikçilere esprili tepki
|08 Eylül 2020 11:37
|Yazdır
Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, Sakızköy Korusu'nda vatandaşların piknik yaptıktan sonra bölgede bıraktığı çöpleri topladı.
Yaklaşık 4 saat süren temizlik çalışmasında, 150 torba çöp toplandı.
Ekipler, çöplerini geride bırakan piknikçilere tepki amacıyla çöp torbalarıyla Trakya şivesi ile "Ayıp Beya" yazdı.
Temizlik görevlisi Hasan Gürül, gazetecilere yaptığı açıklamada, her vatandaşın çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Piknikçilerin çöplerini çöp kutusu yerine doğaya atmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Gürül, "Herkes ortaya çıkan manzaradan ders almalı. 150 torba çöp topladık. Herkesin piknik alanlarında temiz olmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü torbaya doldursun. Bu güzel yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz. Doğayı da kirletiyorlar. Çok pis bırakıyorlar. Doğayı sevelim, yeşillik alanlarımızı güzel tutalım." diye konuştu.
Hafta sonu piknik alanımızdan 150 torbaya yakın çöp toplayan temizlik işçilerimizden Trakya usulü tepki 😂 pic.twitter.com/80ENr81gzYLüleburgaz Belediyesi (@luleburgaz_bld) September 8, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü güncellendi
08 Eylül 2020 12:00
|FETÖ'den açığa alınan kaymakam, 10 gün önce Devletin zirvesini ağırlamıştı
08 Eylül 2020 11:28
|İstanbul Sözleşmesi'ne ayar: Tartışmalı 4'üncü madde yenilendi
08 Eylül 2020 10:48
|1040 personelin katılımıyla Van'da Yıldırım-10 operasyonu başladı
08 Eylül 2020 09:30
|Kırklareli'nde nikahta oynayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza
08 Eylül 2020 09:27
|Adıyaman'da 39 ev karantinaya alındı
08 Eylül 2020 09:21
|Cezaevinde doktora
08 Eylül 2020 08:36
|Malatya'da bir mahallede karantina kaldırıldı!
08 Eylül 2020 07:14
|Zam yaparken özür dileyen belediye başkanı
08 Eylül 2020 03:35
|Yerebatan Sarnıcı'nda babadan oğula restorasyon
07 Eylül 2020 19:23