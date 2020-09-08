Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon lira ödeme yapacağız"
|08 Eylül 2020 11:39
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla başlayan ödemelerin 15 Eylül'e kadar hesaplara yatırılacağını kaydetti.
Ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Selçuk, "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.
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