Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili olarak, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak" dedi
|08 Eylül 2020 11:42
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda" dedi.
Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili olarak, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak" ifadelerini kullandı.
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