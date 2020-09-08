1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bloomberg, en az zarar gören ülkeleri sıraladı. Türkiye ilk 3'te

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye vurduğu ağır hasarlar devam ediyor. ABD'li ünlü ekonomi yayın kuruluşu Bloomberg pandemide en az daralmayı kaydeden ülkeler listesini yayınladı. Türkiye bu listede ilk üçe girdi.
 08 Eylül 2020 11:42
Yazdır
Bloomberg, en az zarar gören ülkeleri sıraladı. Türkiye ilk 3'te

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, 2020 yılının başından bu yana sağlık ve ekonomi alanlarında birçok zorluğu da beraberinde getirdi.

Pandeminin etkisini giderek arttırdığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde, ekonomik faaliyetleri durma noktasına gelen onlarca ülke, ithalat ve ihracatta küçülme, üretimi askıya alma gibi birçok alanda gerileme kaydetti.

Türkiye tüm büyükleri geride bıraktı

Küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen, faaliyetlerini pandemiyle uyum sürecinde canlı tutan ve ihracat faaliyetlerini artırarak sürdüren Türkiye'nin başarısı, Bloomberg tarafından tescillendi.

Bloomberg, pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlayarak, Türkiye'nin ekonomik büyüme açısından pandemiden en az etkilenen ülkeler arasında yer aldığını gösterdi.

Yayınlanan araştırmada tüm dünya ekonomilerine yer verilirken, ülkelerin üretim, ithalat-ihracat aktiviteleri ve kaydedilen zarar oranı temel alındı.

Türkiye'nin daralma oranı, diğerlerine oranla daha düşük kaldı

Yılın ikinci çeyreği itibarıyla yalnızca yüzde 4 oranında daralma kaydeden Türkiye, ABD'nin yüzde 5, İngiltere'nin yüzde 9.9, İspanya'nın yüzde 12'lik oranlarının yer aldığı listede ekonomik başarısıyla üst sıralarda yer aldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnşaatta yerli seferberlik var
08 Eylül 2020 07:35		 Ağustosta en fazla reel getiri külçe altında oldu
07 Eylül 2020 23:59
Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı
07 Eylül 2020 22:03		 Sosyal Koruma Kalkanı destekleri 34 milyar liraya yaklaştı
07 Eylül 2020 21:08
Karadeniz'deki keşfin Türkiye doğal gaz piyasasında ticareti artırması bekleniyor
07 Eylül 2020 11:03		 Savunmada NATO'ya yeni ihracat
06 Eylül 2020 18:32
Hava yoluyla ağustosta yaklaşık 9,6 milyon yolcu taşındı
06 Eylül 2020 18:30		 Selçuk Bayraktar: AKINCI TİHA seri üretime geçecek
05 Eylül 2020 18:09
'Üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında'
05 Eylül 2020 17:28		 Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı
05 Eylül 2020 16:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:09 - Bilim Kurulu Üyesi: Yüz yüze eğitim sadece 1. sınıfla sınırlı kalabilir12:02 - 'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası12:00 - Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü güncellendi11:51 - Bakan Dönmez: Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu kırdık11:44 - Ankara Valisi: Banka nakil görevlisi paralarla birlikte yakalandı11:42 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
11:42 - Bloomberg, en az zarar gören ülkeleri sıraladı. Türkiye ilk 3'te11:39 - Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladı11:37 - Mesire alanında toplanan çöplerle piknikçilere esprili tepki11:31 - 'Berberlerden bana mesaj geldi' dedi. Mansur Yavaş sert cevap verdi11:28 - FETÖ'den açığa alınan kaymakam, 10 gün önce Devletin zirvesini ağırlamıştı11:24 - Rusya'da, virüs aşısının ilk parti üretiminin dağıtımına başlandı
11:19 - TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti11:19 - Adnan Menderes Üniversitesi Şube Müdürlüğü ve Şeflik GYS11:15 - TOKİ dev yatırımla Elazığ'daki depremzedeler için konut inşa ediyor11:03 - Gökyüzünde dengeleri değiştirecek 'uydu' için geri sayım11:01 - Terör örgütü PKK/KCK'nın 'gölge baro' taktiği iddianamede
10:59 - Bir doktor, 5 askere FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dün 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı
Altın fiyatları sınıra çok yakın! Psikolojik seviye kırılmak üzere
Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir
Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı
Ankara'dan sonra şimdi İstanbul alarmda
Bankalar inatla almaya devam ediyor: Yüz binden fazla şikayet var!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Polisi ölümle tehdit etti, gözaltına alındı
'Pamukkale'nin kardeşi' açılış için gün sayıyor
Fox eski müdürünün Bylock'u deşifre oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 1
Güvenlik filesi 1
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
kısa çalışma ödeneği 1
the land of legends hazırlık turnuvası 1
kumbara 1
06.09.2020 djokovic'in abd açık'tan diskalifiye edilmesi 1
bitcoin 1
yozgat 2
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 2
SON İLANLAR
Afyon Emirdağ SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak-İlan güncellendi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 7 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 4 İşçi Alacak
Burdur Karbel Geçici 3 İşçi Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam