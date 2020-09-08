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Ankara Valisi: Banka nakil görevlisi paralarla birlikte yakalandı
Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi, Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum'' dedi.
|08 Eylül 2020 11:44
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