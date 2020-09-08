Bakan Dönmez: Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu kırdık
|08 Eylül 2020 11:51
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından günlük elektrik üretim ve tüketimine dair verileri paylaştı.
Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirten Dönmez, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık." ifadelerini kullandı.
Paylaşıma göre, günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor 2 Ağustos 2018'de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı.
Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat 14:00'te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi.
Türkiye'de en yüksek talebin olduğu saatte 38 adet Keban Barajı'na denk üretim yapıldı ve aynı düzeyde elektrik tüketimi oldu.
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