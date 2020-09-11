Belediyede dolu kadroya vekaleten atama yapıp zam ve tazminat farkı ödediler

Sayıştay 5. Dairesinin 422 Karar, 117 İlam ve 9.6.2020 tarihli kararı

Belediyede Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü kadroları dolu olduğu halde söz konusu kadrolara vekil olarak atananlara zam, tazminat ve ek ödeme farkı ödenmesi suretiyle ....... TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Vekalet Görevi ve Aylık Verilmesinin Şartları" başlıklı 86 ncı maddesinde;

"Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır....

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir..." denilmiş,

Aynı Kanunun "Vekalet, İkinci Görev Aylık ve Ücretleri ile Diğer Ödemeler" başlıklı 175'inci maddesinde;

".......Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur...." hükümlerine yer verilmiştir.

657 sayılı Kanun'un "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesindeki yetkiye istinaden düzenlenen ve ödemenin yapıldığı tarihte de yürürlükte olan 05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 9 uncu maddesinde "Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere" diğer bir ifade ile dolu olan kadroya vekalet edenlere, vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatların ödenmeyeceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, dolu olan müdürlük kadrolarına kurum içinden vekalet edenlere, vekalet edilen kadronun zam ve tazminatlarının ödenmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, sorumluların savunmalarında yer verdiği Anayasa Mahkemesinin 2012/11 Esas ve 2012/104 Karar sayılı kararında; boş olan kadroya vekalette vekalet aylığı ile zam ve tazminatın ödenmesi hususu ele alınmıştır. Diğer taraftan Anayasamızın 18 inci maddesinde düzenlenen "Angarya Yasağı" özü itibariyle işverenin, çalışanının isteği olmaksızın onu zorla çalıştırılması ile ilgili bir düzenleme olup, Belediyede çalışan vekil müdürler için düşünülmesi mümkün olmayan bir husustur.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin tetkikinden, ....... Belediyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü kadroları dolu olduğu halde bu kadrolara vekalet edenlere mevzuata aykırı olarak zam ve tazminat farklarının ödendiği, bununla birlikte sorguda belirtilen .......'ün Kentsel Tasarım Müdürlüğü değil Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kadrosuna vekalet ettiği ve söz konusu kadronun da boş kadro olduğu dolayısıyla vekalet ettiği kadroya ilişkin ödemelere müstehak olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Belediyede Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü kadroları dolu olduğu halde söz konusu kadrolara vekil olarak atananlara zam, tazminat ve ek ödeme farkı ödenmesi suretiyle ....... TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususunda;

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kadrosuna vekalet eden .......'e ödenen ve mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ....... TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

Dolu olan kadrolara vekalet eden ......., ....... ve .......'a mevzuata aykırı olarak zam ve tazminatın ödenmesi suretiyle oluşan ....... TL kamu zararının,

....... TL'sinin Harcama Yetkilisi ....... ve Gerçekleştirme Görevlisi .......'ya,

....... TL'sinin Harcama Yetkilisi ....... ve Gerçekleştirme Görevlisi .......'a,

...

Müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.