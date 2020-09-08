Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü güncellendi
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarında indirim uygulaması broşürünü güncelledi
|08 Eylül 2020 12:00
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Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarında indirim uygulaması broşürünü güncelledi. Broşürü görmek için tıklayın.
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