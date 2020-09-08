Bilim Kurulu Üyesi: Yüz yüze eğitim sadece 1. sınıfla sınırlı kalabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de salgındaki son durumu ve merak edilenleri Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'a sordu. Kayıpmaz şahsi görüşünü "Kişisel kanaatim ise yüz yüze eğitimin okuma-yazma aşamasındaki çocuklarla sınırlı kalabileceği yönündedir." şeklinde paylaştı

İşte Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Selvi'ye yaptığı açıklama:

"Okulların açılmasına iki hafta kaldı. Vaka sayıları da artış yönünde ilerliyor. Elbette yetkili kurumlar gerekli değerlendirmeleri anlık olarak yapmaktadır. Önümüzdeki günlerde kararın netleşeceğini sanıyorum. Kişisel kanaatim ise yüz yüze eğitimin okuma-yazma aşamasındaki çocuklarla sınırlı kalabileceği yönündedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ayrıca onları yetiştiren öğretmenlerimizin sağlığı öncelikli endişemiz olmalıdır."