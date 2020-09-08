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Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giderken kazada öldü
Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
|08 Eylül 2020 12:42
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Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Barış Sun'ın kullandığı 32 DG 199 plakalı otomobil, Çünür Mahallesi 102 Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi sürücü Sun'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan araçtaki kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gittiği sırada kazanın meydana geldiği öne sürüldü.
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