1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgın başlayalı 7 ay oldu, maskeler hala yanlış takılıyor

Maskeler bazen güneşten korunmak için göze, bazen bir düğün halayında mendil, bazen de kolda aksesuar gibi tutuluyor. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil bol gelen maskelerin yanlardan hava almaması için bir yöntem göstererek vatandaşlara tavsiye verdi.
 08 Eylül 2020 13:19
Yazdır

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta açıklanmasının üzerinden yaklaşık olarak 7 ay geçti. Salgının en başından beri tüm doktorlar tek bir şeyi tekrarlıyor: Maske takın. Ancak sosyal medyada her geçen gün yeni bir skandal görüntü düşüyor. Maskeler bazen güneşten korunmak için göze, bazen bir düğün halayında mendil, bazen de kolda aksesuar gibi tutuluyor. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil bol gelen maskelerin yanlardan hava almaması için bir yöntem göstererek vatandaşlara tavsiye verdi.

"MASKE ŞART 'BENİM BELİRTİM YOK' DEMEYİN"

Maskelerin kullanımını hakkında bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil şunları söyledi: "Öncelikle maske takmak şart. Hastalık belirtisi olmayan, kendini hasta hissetmeyen kişiler de mutlaka maske takmalılar. Maske takılmadan önce eller su ve sabunla 20 saniye süre ile yıkanmalı, su ve sabuna ulaşım olmadığı durumlarda da dezenfektan ile hijyen kurallarına uyularak temizlenmelidir. Maske takılırken kenarlarından lastik veya iplerinden tutularak kulak arkasına takılmalı ve maske ön yüzüne dokunulmamalıdır; dokunulduğu durumda ise eller yine hijyen kurallarına uyularak temizlenmelidir.

Maskenin yüze tam olarak yerleştiğinden emin olunmalı, boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Buruna tam olarak yerleştirmek için metal kısmı üst taraftan bastırılmalıdır. Maske çıkarılırken de yine sadece iplerinden veya lastik kısımlarından tutularak çıkarılmalı ve kağıt havluya sarılarak veya bir poşet icine konularak ağzı kapalı kutulara atılmalıdır. Ayrıca maske çıkarıldıktan sonra da mutlaka eller su ve sabunla yıkanmalı veya el dezenfektanı ile temizlenmelidir. Bunun yanısıra maske nemlendiğinde, öksürme veya hapşırma sonrasında da maske mutlaka değiştirilmelidir."

MASKELERİ NASIL SAKLAMALIYIZ?

Maskenin yemek yeme gibi herhangi bir ihtiyaç için çıkarılması durumunda, kola veya alına takılmaması, çeneye indirilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çıragil, " Maskeler çıkarıldığında direk olarak cebe, çantaya konulmamalı, içe doğru katlanıp kağıt bir havlu ya da kilitli bir poşet içine konulması gerekmektedir" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet'ten Heybeliada'daki hastaneye ilişkin açıklama
08 Eylül 2020 13:48		 Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda koronavirüs paniği
08 Eylül 2020 13:27
Otoyoldaki Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı
08 Eylül 2020 12:54		 TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
08 Eylül 2020 11:19
Gökyüzünde dengeleri değiştirecek 'uydu' için geri sayım
08 Eylül 2020 11:03		 Koronanın yokladığı ünlü isimler
08 Eylül 2020 10:51
Cepteki tehlike! Bunu kimse önemsemiyor ama...
08 Eylül 2020 10:48		 Akif Beki, koronavirüse yakalandığını duyurdu
08 Eylül 2020 09:33
İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk
08 Eylül 2020 09:11		 'Simgelerin köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajı başladı
08 Eylül 2020 09:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:05 - MEB, yer değiştirme puanlarını neden yayınlamıyor?14:05 - Malatya'da 4.6 şiddetinde deprem oldu14:01 - Bakan Soylu yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı13:55 - Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptırdı, pozitif çıktı13:48 - Diyanet'ten Heybeliada'daki hastaneye ilişkin açıklama13:40 - Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
13:31 - Kılıçdaroğlu: Rakamlar gerçek değil, hastanelerin yoğun bakımları dolu13:27 - Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda koronavirüs paniği13:23 - BM: Kaşıkçı cinayeti davasında verilen cezalar suçun büyüklüğüyle orantılı değil13:19 - Salgın başlayalı 7 ay oldu, maskeler hala yanlış takılıyor13:13 - Bazı koronavirüs hastalarında semptomlar 6 ay geçmiyor13:09 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
13:02 - Sayıştay daire başkanlıklarına Güçlü ve Özdemir seçildi13:02 - İmam Hatipliler Derneği, Erol Mütercimler'i kınadı12:54 - Otoyoldaki Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Başkent'te büyük rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı
12:45 - BM: Kaşıkçı cinayeti yargılama süreci şeffaf değil
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dün 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Altın fiyatları sınıra çok yakın! Psikolojik seviye kırılmak üzere
Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı
Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir
Başkent'te büyük rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı
Ankara'dan sonra şimdi İstanbul alarmda
FETÖ'den açığa alınan kaymakam, 10 gün önce Devletin zirvesini ağırlamıştı
Bankalar inatla almaya devam ediyor: Yüz binden fazla şikayet var!
Polisi ölümle tehdit etti, gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ak parti milletvekilinin oğluna yaptığı 1500 kişilik düğün 2
Atakan Yılmaz 1
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
muradına ermek 1
06.09.2020 hatay'da çıkan yangın 1
enzo roco 1
kodloca 2
covid 19 pozitiflerin olduğu sınıfta gözetmen olmak 3
SON İLANLAR
Afyon Emirdağ SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak-İlan güncellendi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 7 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 4 İşçi Alacak
Burdur Karbel Geçici 3 İşçi Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam