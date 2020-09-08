Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda koronavirüs paniği
|08 Eylül 2020 13:27
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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda toplam 41 madencinin korona virüs testinin pozitif çıktığını, 233 madencinin ise karantinada olduğunu söyledi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu müesseselerinde çalışan maden işçilerinin 41'inde korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine 233 madencinin karantina altına alınması hakkında açıklamalarda bulundu. Havza genelinde gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Yeşil, "Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'ta maden işçileri arkadaşlarımızda son zamanlarda korona virüs yeniden görülmeye başladı. Şu an havza genelinde Amasra dahil 41 arkadaşımızın yapılan testleri pozitif çıkarken, bunlarla beraber filyasyon ekibimizin seçtiği 233 arkadaşımız da ev karantinasında. Türkiye'de olduğu gibi salgın Zonguldak'ta da yenide yoğunlaştı. Vatandaşlarımızın 3 kurala çok dikkat etmelerini normalleşme ile beraber bazı şeylerin yanlış anlaşıldığını bunun hep beraber aşılacak bir konu olduğunu buradan anlatıyoruz. Maden işçisi arkadaşlarımız yerin altında iş yerlerinde çalışarak hayatını devam ettiriyorlar. Arkadaşlarımızın sosyal mesafe konusunda sıkıntıları var ama biz zaten gerekli girişimleri yaptık. Topluma ve vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini yoksa bunun önüne geçilmesinin çok zor olduğunu yetkililerde söylüyor bizlerde söylüyoruz. Tekrar tekrar buradan uyarıyoruz. Bizler madenci arkadaşlarımızın hak ve özgürlerini korumak zorundayız. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Gerekli girişimlerde bulunduk bakanlıktan gelecek talimatları bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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