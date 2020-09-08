Kılıçdaroğlu: Rakamlar gerçek değil, hastanelerin yoğun bakımları dolu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi açılış konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, koronavirüs eleştirisinde bulunarak, "Bu rakamların gerçek olmadığını, çok daha fazla olduğunu ben de, siz de, doktorlar da biliyor" dedi.

CHP lideri, "Tedavi için hastaneler dolu. İş tamamen tersine dönmüş durumda. Bu devletin, ülkenin iyi yönetilmediğini gösteriyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

KORONAVİRÜS SALGINI: BU RAKAMLARIN GERÇEK OLMADIĞINI BEN DE, SİZ DE BİLİYORUZ

Dün 57 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre toplam 6 bin 730 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu rakamların gerçek olmadığını, çok daha fazla olduğunu ben de, siz de, doktorlar da biliyor. Ne olursa olsun, bizler mücadelemizi, adalet için, doğruluk için mücadelemizi sürdüreceğiz.

"TEDAVİ İÇİN HASTANELER DOLU"

Önce bulaşmayı engelleyeceksin, önlemlerini alacaksın. Koronavirüs mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemler alacaksın. İkinci konu, hastalık bulaştıysa onu tedavi edeceksin. Dünya bunu yapıyor. Biz başlangıçta böyle yola çıktık, şimdi yayılıyor. Tedavi için hastaneler dolu. İş tamamen tersine dönmüş durumda. Bu devletin, ülkenin iyi yönetilmediğini gösteriyor.

Bu olay ilk ortaya çıktığında, politik malzeme konusu yapmadan, bu sorunu şöyle bir strateji ile çözebilirsiniz dedik. Önlemlerini alacaksınız. Bulaşmayı önleyecek, sonra hastalığı tedavi edeceksiniz. Dedik ki, önce sağlık sorunu çıkar, arkasından işsizlik gelir. Biz bunları dedik. Tek tek anlattık bunları.

"CUMHURBAŞKANI DOKTOR DEĞİL Kİ"

Sağlık Bakanı normal açıklamalar yapıyor, her akşam belirli saatlerde. Başlangıçta güven vermişti ama bir süre sonra tüm güveni yitirdi. Şu cümle ile başladı; 'Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla'. Cumhurbaşkanı doktor değil ki. Erdoğan ne talimatı veriyor size? Bugün vaka da ölüm oranları da gerçeği yansıtmıyor.

"CHP'Lİ BELEDİYELERE DUA ETSİNLER"

Bunlar CHP'li belediyelere dua etsinler. Ülkede infial yoksa belediyelerin ayrım yapmadan herkese hizmet götürmesindendir. Maskeleri Türkiye'nin bütün coğrafyalarına dağıtmalarındandır. Vatandaşa hizmet edemiyorsun, ben yapamıyorsam sen de yapamayacaksın diyorsun.

"BİR KİŞİ ÇOCUK MAMASINI NİYE ÇALAR?"

Bugün 10 milyonu aşkın işsiz var. Cumhuriyet rekoru. On binlerce çocuk yatağa aç giriyor bu ülkede. Çöp konteynerleri iyi ki var arkadaşlar. Bugün konteynerlerden on binler geçiniyor. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. Hala ortaya çıkmış, afra tafra ile konuşuyorlar. Zeytinyağının, çocuk mamasının üzerinde alarm var, çalınmasın diye. Bir kişi çocuk mamasını niye çalar? Çocuğu açtır da onun için. Türkiye'yi bu tablo ile karşı karşıya getiren kim, CHP mi? 18 yıl ülkeyi yöneten CHP mi? AK Partili, milliyetçi arkadaşlarım, sarayın bekçiliğinin yapanlara itibar etmeyin. Ekonomik buhran giderek derinleşiyor. Çalışırken, 3, 5, 10 bin lira alan kişiye, ücretsiz izinde 1168 lira veriliyor. Erdoğan'a sormak isterim, senin sarayında, senin beslemelerinin hanelerinde 1168 lira ile çalışan var mı? Sen güçlüsün sen, yargıyı arkana aldın, parlamentoyu arkana aldın, birisi ses çıkardığı zaman kafasına vuruyorsun. Devam ediyorsa, hapse atıyorsun. Gücünü buradan alıyorsun ama bu millet sana sandıkla gösterecek. Bu milletin yakasından seni düşürecek.