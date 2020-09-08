1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı

Munzur Üniversitesi Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.
 08 Eylül 2020 13:40
Yazdır
Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı

Munzur Üniversitesi Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.

Munzur Üniversitesi Senatosu yeni eğitim öğretim yılı için toplantı yaptığı ve bazı ek kararlar aldığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada:" Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra 07.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen üniversitemiz senato kararı sonucunda, Covid-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında 5 Ekim'de başlayacak 2020-2021 akademik yılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin güz döneminde geçerli olmak üzere uzaktan eğitim yolu ile devam etmesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerde, Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı hemşirelik ve ebelik bölümlerinde uygulamalı derslerin ilk 10 haftasının uzaktan eğitim yoluyla, son 4 haftasının ise yüz yüze eğitim yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu üniversite de lisans eğitimi 'uzaktan', lisansüstü eğitim ise 'örgün'
07 Eylül 2020 15:29		 YÖK'ten, ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihlerine ilişkin duyuru
07 Eylül 2020 11:50
Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
05 Eylül 2020 14:50		 Marmara Üniversitesi de eğitim kararını açıkladı
04 Eylül 2020 21:37
Bu üniversitede dersler uzaktan, sınavlar yüz yüze yapılacak
04 Eylül 2020 16:44		 Bir üniversite daha dersleri uzaktan-online yapacak
04 Eylül 2020 16:27
Gazi Üniversitesi öncülüğünde 'Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak
04 Eylül 2020 11:51		 Eskişehir'deki 3 üniversiteden eğitim için ortak karar
03 Eylül 2020 16:55
YÖK'ten karantinada olan üniversite öğrencilerine kayıt hakkı
03 Eylül 2020 11:40		 YÖK'ten tıp fakültelerine ilişkin açıklama
01 Eylül 2020 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:05 - MEB, yer değiştirme puanlarını neden yayınlamıyor?14:05 - Malatya'da 4.6 şiddetinde deprem oldu14:01 - Bakan Soylu yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı13:55 - Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptırdı, pozitif çıktı13:48 - Diyanet'ten Heybeliada'daki hastaneye ilişkin açıklama13:40 - Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
13:31 - Kılıçdaroğlu: Rakamlar gerçek değil, hastanelerin yoğun bakımları dolu13:27 - Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda koronavirüs paniği13:23 - BM: Kaşıkçı cinayeti davasında verilen cezalar suçun büyüklüğüyle orantılı değil13:19 - Salgın başlayalı 7 ay oldu, maskeler hala yanlış takılıyor13:13 - Bazı koronavirüs hastalarında semptomlar 6 ay geçmiyor13:09 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
13:02 - Sayıştay daire başkanlıklarına Güçlü ve Özdemir seçildi13:02 - İmam Hatipliler Derneği, Erol Mütercimler'i kınadı12:54 - Otoyoldaki Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Başkent'te büyük rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı
12:45 - BM: Kaşıkçı cinayeti yargılama süreci şeffaf değil
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dün 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Altın fiyatları sınıra çok yakın! Psikolojik seviye kırılmak üzere
Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı
Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir
Başkent'te büyük rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı
Ankara'dan sonra şimdi İstanbul alarmda
FETÖ'den açığa alınan kaymakam, 10 gün önce Devletin zirvesini ağırlamıştı
Bankalar inatla almaya devam ediyor: Yüz binden fazla şikayet var!
Polisi ölümle tehdit etti, gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
yozgat 2
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
yemekli düğünlerden vazgeçin 2
Güvenlik filesi 1
ozan kabak 1
düğünü cafede yapmak 2
Ankaralı virüsü tatilde kaptı söylemi 1
sezgin tanrıkulu'nun kürdistan paçavrası paylaşımı 2
SON İLANLAR
Afyon Emirdağ SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak-İlan güncellendi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 7 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 4 İşçi Alacak
Burdur Karbel Geçici 3 İşçi Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam