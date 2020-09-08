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Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptırdı, pozitif çıktı

Kayseri'nin Bünyan ilçesi Belediye Başkanı AK Parti'li Özkan Altun'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı belediye başkanları toplantısı için yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Toplantıya katılmadan özel araçla Kayseri'ye dönen Altun, ilaç tedavisiyle hastalığı yenip, yeniden görevine döndü.
 08 Eylül 2020 13:55
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Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptırdı, pozitif çıktı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, geçen 20 Ağustos'ta Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısı öncesi koronavirüs testi yaptırdı. Altun, toplantıya birkaç saat kala Ankara'da konakladığı otelde test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. Başkan Altun, ATO Congresium'da yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı toplantıya katılmadan kendisine tahsis edilen özel araçla Kayseri'ye döndü. Altun, evde ilaç tedavisiyle hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

'MECBURİ TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKTI'

Görevine dönen Başkan Altun, Ankara'da belediye başkanları toplantısı için yaptırdığı mecburi test ile hastalığı öğrendiğini söyledi. Altun, "Ankara'ya bir programa gittiğimde mecburen vermiş olduğumuz testlerin birinde sonuç pozitif çıktı. İnsan ilk duyduğu an belki demoralize oluyor; ama bu hastalığın en büyük ilacı moral. Beni arayan insanlar çok moral verdi. Testim pozitif çıkınca tomografi çekildi. Ciğerlerimde virüs görüldü. Evimde karantinada durduk. Her geçen gün hastalıkla ilgili bir şeyler olmasını bekledik. Şükürler olsun ki çok fazla bir semptom gözlenmedi. Koku ve tat alma duyularımızı kaybettik. Geçen zaman içinde de koku ve tat duyularımız çok fazla gelmedi. Öksürük, ateş gibi bilindik bulgular olmadı. Vatandaşlarımız bilsinler ki virüse kapıldığınız zaman sadece siz etkilenmiyorsunuz, yakınlarınız da çok etkileniyor. Virüs testiniz pozitif çıktığında aklınıza yakınlarınız geliyor. Sizin evde yaşadıklarınız kadar dışarıdaki yakınlarınız için de zor bir süreç başlıyor. Bu hassasiyetle kurallara uymalıyız" diye konuştu.

'HASTALIĞA YAKALANANLAR MORALLERİNİ BOZMASIN'

Hastalığın nereden bulaştığını anlamadığını ifade eden Altun, hastalığa yakalananların moralini yüksek tutması gerektiğini kaydetti. Altun, "Bu virüs herkese bulaşabiliyor. Hastalığın bulaşmamasını istiyorsak kesinlikle kurallara uymalıyız. Özellikle toplu organizasyonlardan uzak duralım. 15-20 gün insanların evden çıkmamalarını öneriyorum. Mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmasın. Rabbim herkesi muhafaza etsin. Muhafaza ederken de bizim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Çok şükür hafif semptomlarla bu hastalığı atlattım. 14 gün uygulanan karantina sürecine riayet ettim" ifadelerini kullandı.
DHA
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