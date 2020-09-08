Mavi kategoride aranan Ercan Bayat yakalandı
|08 Eylül 2020 14:01
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İçişleri Bakanı Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Hakikaten buna ihtiyacımız var. Geçmiş dönemde yaşadığımız bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için. İş yerlerimiz kapandı, insanlarımız evlerinden çıkamadılar. Seyahatlerimiz kısıtlandı, onun için bu tedbirleri uygulamalıyız. Yine özellikle minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Çünkü biz bu konuda ne kadar söylersek söyleyelim, maalesef buna hala devam edildiğini görüyoruz.
Onun için ayrıştırılabilir kuralları, yönetilebilir kuralları ortaya koyup bu konuda da güvenlik görevlilerimiz gerekli adımları atacaklardır.
Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır.
TERÖRİST ERCAN BAYAT YAKALANDI
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandı.
2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik.
SİBER SUÇLAR SAHASINDA OPERASYON
Sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptık, bunlar içinde terör, sanal bahis, sanal kumar var. Bir çok kişi gözaltında ve tutuklandı.
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