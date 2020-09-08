Malatya'da 4.6 şiddetinde deprem oldu
|08 Eylül 2020 14:05
|Yazdır
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
- Vali Baruş'tan açıklama
Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.
Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Belediye başkanından korkutan virüs açıklaması
08 Eylül 2020 15:37
|'Pamukkale'nin kardeşi' açılış için gün sayıyor
08 Eylül 2020 00:03
|Direksiyon başında çiğ köfte yiyen kadın sürücüye ceza
07 Eylül 2020 22:00
|Covid-19 önlemleri bu ilde yeni vaka sayılarını azalttı
07 Eylül 2020 20:31
|Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı
07 Eylül 2020 19:28
|Vali Memiş: Virüste Türkiye ortalamasından yukarıda değiliz
07 Eylül 2020 18:59
|İstanbul'daki gece kulüplerinde korkutan görüntüler
07 Eylül 2020 14:36
|İlçede su alarmı: 270 kişi hastaneye kaldırıldı
07 Eylül 2020 14:25
|İmamoğlu: Sahillerdeki mangal yasağı konusunda netiz, hiç pişman değilim
07 Eylül 2020 14:18
|Bu ilde virüsten en güvenli yer asri mezarlığı
07 Eylül 2020 13:43