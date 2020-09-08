Fabrikaya koronavirüs kontrolüne giden doktora tır çarptı
|08 Eylül 2020 14:21
|Yazdır
Kaza, geçen cuma günü Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İş yeri doktoru Adil Özgür, koronavirüs kontrolü için çalıştığı fabrikaya gitti. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fabrikadan çıkan Özgür, otomobiline doğru gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Ancak doktor Özgür'e TIR çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Özgür, ihbarla gelen ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Dr. Adil Özgür'n ölümü üzerine Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Bursa'da çalıştığı fabrikada Covid-19 denetimleri sırasında geçirdiği iş kazası nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Adil Özgür'ün yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hastanede dehşet anları, tartıştığı doktor kapıyı kapattı parmağı koptu
08 Eylül 2020 14:49
|Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giderken kazada öldü
08 Eylül 2020 12:42
|Ankara Valisi: Banka nakil görevlisi paralarla birlikte yakalandı
08 Eylül 2020 11:44
|Eskişehir'de sahte fatura operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
08 Eylül 2020 10:33
|Polisi ölümle tehdit etti, gözaltına alındı
08 Eylül 2020 10:07
|Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı
08 Eylül 2020 10:00
|Domuz cinayetleri can yakıyor
08 Eylül 2020 08:27
|Şirket kurulları artık sanal ortamda
08 Eylül 2020 08:18
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
08 Eylül 2020 06:30
|Polis memuru trafik kazasında ağır yaralandı
07 Eylül 2020 23:44