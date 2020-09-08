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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın kontrolümüz altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz." dedi.
 08 Eylül 2020 14:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının ve yapacakları istişarelerin iki ülke için hayırlara vesile olmasını niyaz eden Erdoğan, yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasının Türkiye-İran dostluğunun nişanelerinden biri olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar konsey kapsamında pek çok önemli karara imza attıklarını söyleyen Erdoğan, 5. toplantıyı 2018'de Ankara'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı video konferans marifetiyle yapmak durumunda kaldık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermiş olmamız dahi önemli bir mesajdır. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

- "Salgının üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum"

Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden İran vatandaşlarına Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere acil şifa dileyen Erdoğan, "Salgının ilk dönemlerinde gönderdiğimiz tıbbi teçhizat ve yardım malzemeleri ile İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Dayanışma içerisinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknolojiyle donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken diğer taraftan da üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor. İnşallah bu salgın sürecinden Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum. Bugün gerek ikili gerek uluslararası işbirliğimize dair bütün bu hususlarda arkadaşlarımız konseyimize katkıda bulunacaktır. Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum."

Kararların uygulanması konusunda bakanlara önemli görevler düştüğüne işaret eden Erdoğan, "Salgın musibetini atlattıktan sonra en kısa sürede sizlerle bir araya gelmeyi arzuladığımı tekrar ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net
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