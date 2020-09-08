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Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu ve logosu değişti.
 08 Eylül 2020 14:56
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Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmanlıspor'un adı Ankaraspor olarak değiştirildi. Ankara ekibinin yeni logosu ve ismi, TFF tarafından tescil edildi.

Başkent temsilcisi 2020-2021 sezonunda bu isimle mücadele edecek. Takımın ismi 2014'te Osmanlıspor olmuştu.
Anadolu Ajansı
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