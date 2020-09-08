Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu ve logosu değişti.
|08 Eylül 2020 14:56
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Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmanlıspor'un adı Ankaraspor olarak değiştirildi. Ankara ekibinin yeni logosu ve ismi, TFF tarafından tescil edildi.
Başkent temsilcisi 2020-2021 sezonunda bu isimle mücadele edecek. Takımın ismi 2014'te Osmanlıspor olmuştu.
Yine yeniden #Ankaraspor Hoşgeldin... pic.twitter.com/ybT7ACUPmDAnkaraspor AS (@ankarasporas) September 8, 2020
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