Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı
Antalya'da FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.
|08 Eylül 2020 15:14
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Antalya'da FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensuplarının deşifre edilerek yakalanması çalışmaları kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
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