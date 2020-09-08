MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında mütalaa açıklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaanın detayları ortaya çıktı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilişkin olarak cumhuriyet savcısı tarafından celse arası sunulan mütalaada, suça konu paylaşımlarda ve aynı amaçla yayımlanan haberlerde yer alan bilgiler ve fotoğrafların önceden ifşa olmuş bilgiler olmadığına vurgu yapılarak, şehitlerin MİT mensubu olduklarının ilk olarak sanık Murat Ağırel tarafından sosyal medyada deşifre edildiği belirtildi.

Ağırel'in söz konusu paylaşımlarından "case officer" vurgusu yapılarak MİT mensuplarının Libya'da yürüttükleri görevlerine ilişkin yabancı istihbarat birimlerince de anlaşılacak şekilde deşifre ediliği ifade edilen mütalaada, MIT mensubunun, MİT'teki görev ve pozisyonuyla ilgili bilgilerin de ilk defa firari sanık Erk Acarer tarafından "Mesela ... (isim açık yazılarak) kim midir? MIT Daire Baskan Yardımcısı..." seklindeki tweetle sosyal medya üzerinden desifre edildiği aktarıldı.

Mütalaada, şehitlerin MIT mensubu olduklarına, kimlik bilgilerine, fotograflarına ve görevlerine iliskin bilgilerin, ilk olarak sanıklar Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik'in sorumlu yazı isleri müdürü ve genel yayın yönetmeni oldugu Yeni Yasam isimli gazete ve aynı gazetenin internet sitesi üzerinden yayınlandıgı vurgulanarak, bu şekilde MIT'in görev ve faaliyetlerine iliskin devletin gizli kalması gereken bilgilerinin açıklandıgı, yayıldıgı ve MIT mensuplarının açık kimlik, görev ve unvanları ile birlikte ifsa edildigi ifade edildi.

Oda Tv'de 3 Mart 2020'de yayımlanan MIT mensuplarının desifre edildigi yargılamaya konu haberde de, sehit MIT mensubunun cenaze töreninden gizlice çekilen görüntüler elde edilerek ilk defa "ODATV.COM" baskısıyla yayımlandığı, MIT mensubu sehidin kimlik bilgileri, ailevi bilgileri ve MIT Baskanlıgındaki görevine iliskin bilgilerle birlikte cenazeye katılan diger MIT mensuplarının görüntülerine yer verildigi aktarılan mütalaada şu değerlendirme yapıldı:

"MİT'in 4 Mart tarihli suç duyurusu yazısında da 'Mezkur haberde paylasılan cenaze görüntülerinde merhum dısında baska MIT personelinin de fotograflarına yer verilerek desifrelerine yol açıldıgı' belirtilmistir. Sanıkların eylemleri zaten ifsa olmus bilgilerin tekrar paylasılmasından ibaret sıradan bir eylem olmayıp, Milli Istihbarat Teskilatı Baskanlıgının faaliyetlerinin ve MIT mensuplarının bir plan dahilinde koordineli sekilde desifre edilmesi, MIT'in görev ve faaliyetleri kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerinin açıklanması, yayınlanması, yayılması ve MIT mensuplarının açık kimlik, görev ve unvanlarıyla birlikte ifsa edilerek MIT mensuplarının hem kisisel hem de ailelerinin can güvenliklerinin tehlikeye atılması eylemidir."

MİT'in, Milli Istihbarat Teskilatı Kanunu ve ilgili kanunlar uyarınca faaliyetlerini gizli olarak yürüttüğü, Libya'da faaliyet yürüten MİT Baskanlıgının Subat 2020'de sehit düsen teskilat mensuplarının kimlik bilgileri ile ilgili kanun maddeleri uyarınca yetkili merciler tarafından kamuoyuna açıklanmayarak gizli tutultulduğu bilgisine yer verilen mütalaada, "Iddianameye konu eylemi gerçeklestiren sanıklar tarafından MIT'in yurt dısı görev ve faaliyetlerine iliskin hususlar ile devletin gizli kalması gereken bilgileri ve 2937 Sayılı Devlet Istihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu'nun ilgili hükümlerine ragmen sehit MIT mensuplarının kimlik bilgileri, fotografları ve cenazeye katılan diger MIT mensuplarının görüntüleri bir plan dahilinde, sistematik ve koordineli biçimde Twitter isimli sosyal medya hesapları ile bir kısım gazete ve internet siteleri üzerinden ifsa edilmistir." ifadesi kullanıldı.

- İlk defa Ağırel deşifre etti

Mütalaada, sanıklardan Murat Ağırel'in Yeniçag gazetesi yazarı oldugu, şehit düşen MİT Baskanlıgı mensuplarının kimlik bilgileri ilgili kanun maddeleri uyarınca yetkili merciler tarafından kamuoyuna açıklanmayarak gizli tutulmasına ragmen sanığın, MIT'in görev ve faaliyetlerine iliskin hususlar ile devletin gizli kalması gereken bilgileri ve sehit MIT mensuplarının kimlik bilgilerini, fotograflarını Twitter sosyal medya hesabından ifsa ettigi vurgulandı.

Sanık Ağırel tarafından MIT mensuplarının kimlik bilgileri, fotografları, mesleki konum ve unvanları ile birlikte ilk defa desifre edildigi, suça konu paylasımdan önce Libya'da askerlerin sehit olduguna dair haberlerin sosyal medyada dolasıma girdigi anlatılan iddianamede, sanık tarafından yapılan ifsa eyleminden birkaç gün öncesinde sehitlerin MIT mensubu oldugu bilinmeksizin ve beyan edilmeksizin bir kısım paylasımların yapıldıgı tespit edilmisse de söz konusu paylasımların hiçbirinde sehitlerin MIT mensubu olduguna yönelik herhangi bir ibare veya ima bulunmadıgı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduklarının belirtildigi ifade edildi.

- Sanıklar eş zamanlı paylaşmış

Sanıklardan Erk Acarer'in Birgün gazetesi yazarı oldugu, hakkında farklı mahkemelerde açılan davalarda yakalama kararları bulundugu bildirilen mütalaada, sanık Acarer'in, sanık Murat Ağırel ile es zamanlı olarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MIT'in görev ve faaliyetlerine iliskin devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıgı aktarıldı.

Mütalaada, sehit MIT mensubunun açık kimlik bilgilerini, Milli Istihbarat Teskilatı Baskanlıgındaki görev ve konumu ile birlikte deşifre eden Acarer'in, sehidin MIT Baskanlıgındaki görevi boyunca yürüttügü faaliyetleri ve sehidin yürüttügü faaliyetlerde birlikte görev aldıgı diger MIT mensuplarının faaliyetlerini ifsa etme özel kastıyla hareket ettiginin anlaşıldığı kaydedilerek, "MIT mensubunun, MİT'deki görev ve konumunun ilk defa sanık tarafından sosyal medyada paylasıldıgı tespit edilmistir. Bununla birlikte sanıgın, MIT mensuplarının görev ve konumunu desifre ederek ailesinin can güvenligi ile birlikte, MIT Baskanlıgındaki görevi boyunca yürüttügü faaliyetleri ve yürüttügü faaliyetlerde birlikte görev aldıgı diger MIT mensuplarının ve ailelerinin can güvenligini tehlikeye düsürmüştür." ifadesi yer aldı.

Sanıklardan Yeni Yasam Gazetesi sorumlu yazı isleri müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni sanık Mehmet Ferhat Çelik'in eylemlerine yer verilen mütalaada, Yeni Yasam isimli gazetede ve aynı gazetenin "www.yeniyasamgazetesi1.com" isimli internet sitesinde, MIT mensuplarının kimlik bilgilerinin ve fotograflarının ifsa edilerek yayınlandıgı ve MIT mensuplarının kimlik bilgilerinin, fotograflarının, görev ve konumlarıyla birlikte yazılı basında yayınlandıgı, bu sebeple de sanıkların, yayımlanan haberlerden yasal olarak sorumlu oldukları kaydedildi.

- Fotoğrafları Hülya Kılınç topladı

Manisa'da yerel muhabir olan sanık Hülya Kılınç'ın, Manisa ili Akhisar ilçesinde defnedilen ve diger MIT mensuplarının da katıldıgı sehit MIT mensubunun cenaze törenine ait görüntülere ulasarak yayımlamak için özel gayret sarf ettigi belirtilen mütalaada, "Sanığın, cenaze töreninin yapıldıgı mahallenin muhtarı Cemali Merter ile irtibat kurmaya basladıgı, bu irtibattan iki gün sonra da cenaze töreninin yapıldıgı mahalleye gittigi, sehitlige de giderek MIT mensubunun defnedildigi mezarın fotograflarını çektigi, sanığın Akhisar'da bulundugu süre içerisinde Akhisar Belediyesi basın biriminde çalısan sanık Eren Ekinci ile de irtibat kurdugu, sanık Eren Ekinci'den cenaze törenine iliskin bilgi aldıgı ve cenazede çektigi fotografları istedigi, sanık Eren Ekinci'nin cenazeye katılan MIT mensuplarının desifre edildigi fotografları whatsapp isimli haberlesme programından kendisine gönderdigi" ifade edildi.

Mütalaada, sanık Kılınç'ın aynı gün topladıgı bilgileri ve merhumla birlikte cenazeye katılan diger MIT mensuplarının da desifre edildigi fotografları Oda Tv Genel Yayın Yönetmeni sanık Barıs Pehlivan'a göndererek 3 Mart 2020 tarihinde Oda Tv isimli internet sitesinde yayımlattıgı, Kılınç'ın kullandıgı GSM hattının baz bilgilerinin yapılan incelemelerinde, sanıgın haberin yapılmasından 1 gün önce yani 2 Mart 2020 tarihinde cenaze töreninin yapıldıgı mahalleye gittigi ve o gün içerisinde MIT mensuplarının desifre edildigi yargılamaya konu haber metnini hazırlayarak sanık Barıs Pehlivan'a gönderdigi, Pehlivan'ın da 3 Mart 2020 tarihinde Oda Tv internet sitesinde yayımladıgı kaydedildi.

- Terkoğlu ve Pehlivan'ın eylemleri

Mütalaada, sanıklardan Barıs Pehlivan'ın Oda Tv isimli internet sitesinin genel yayın yönetmeni ve sanıklardan Barıs Terkoğlu'nun da Oda Tv isimli internet sitesinin sorumlu haber müdürü oldugu, sanık Kılınç'ın topladığı bilgi ve fotoğrafları gönderdiği Pehlivan'ın yargılamaya konu haberi Oda Tv isimli internet sitesinde 3 Mart 2020 tarihinde yayımlattıgı vurgulandı.

Yazı içeriginde yer alan görüntüler incelendiginde, MIT mensubunun isim ve soy isminin bas harfleri ile dogum ve vefat tarihinin yer aldıgı fotografının, sehit MIT mensubunun özel hayatında çekildigi anlasılan fotografın, cenaze törenine katılan diger MIT mensuplarının desifre edildigi fotografın, gönderilen çelenge ait fotografın ve sehidin defnedildigi sehitlige ait üç adet fotografın yayımlandıgı belirtilen mütalaada, MIT mensubunun cenaze törenine ait fotograflara bakıldıgında, belirli bir mesafeden cenaze töreninin izlenerek kayda alındığı anlatıldı.

Mütalaada, söz konusu fotograflarda cenazeye katılan diger MIT mensuplarının da açıkça desifre edildiği, fotografları da yayınlanmak suretiyle MIT'in görev ve faaliyetleri kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerin açıklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yargılamaya konu yazı içeriginde toplam 7 fotograf yayımlanmasına ragmen cenaze törenine ait 2 görüntünün üzerine 'ODATV.COM' ibaresinin eklendigi, söz konusu görüntülerin yalnızca Oda Tv isimli internet sitesi tarafından temin edilerek yayımlandıgı, baska bir yerde yayımlanması durumunda ilk yayımlayıcı Oda Tv isimli internet sitesinden alındıgının belli olmasının vurgulanmaya çalısıldıgı, yazı içeriginde yayımlanan 7 fotograftan diger MIT mensuplarının da desifre edildigi cenaze törenine ait 2 fotograf ile MIT mensubunun defnedildigi sehitlikte çekilen 3 fotograf, özel olarak temin edilerek sanıklardan Barıs Pehlivan'ın genel yayın yönetmeni ve sanıklardan Barıs Terkoğlu'nun da sorumlu haber müdürü oldugu Oda Tv isimli internet sitesi tarafından yayımlanmıstır."