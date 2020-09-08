Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
|08 Eylül 2020 15:29
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKKlı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CHCX07CN7fT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2020
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