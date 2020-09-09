4/B'li personel alımında, başvuru sonuçlarını açıklarken, 'Sıralamaya giremediniz' demek şeffaflık mıdır?

Fırat Üniversitesi 28/7/2020 tarihinde yayımladığı ilanla, 362 sözleşmeli sğalık personeli alacağını duyurmuştur. Tıklayınız.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2'nci maddesi gereğince sadece KPSS-B grubu sınav puanına göre yerleştime yapılması gerekmektedir. Bu husus Fırat Üniversitesinin sınav ilanınında yer almaktadır.

Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda sonuçların nasıl ilan edileceğine dair bir hükme yer verilmemiştir. Fırat Üniversitesi ilanınında da sonuçların nasıl ilan edileceğine dair bir belirleme bulunmamaktadır.

Fırat Üniversitesi geçtiğimiz günlerde (28 Ağustos'ta), sonuçları e-Devlet üzerinden kişiye özel olarak açıklamıştır. Üniversitenin kendi sitesinde dahi, sonuçlara dair bilgiye yer verilmemiştir.

E-devlet üzerinde yer alan sonuçlarda sadece "Sıralamaya girmediniz" demektedir. Hangi adayın kaç puanla sıralamaya girdiği veya hangi adayın neden sıralamaya giremediğine dair hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir.

Bu şekildeki bir uygulama, adayların başvuru süreçlerine dair hak arama yollarını kapatmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı olsun diğer kamu kurumları olsun, her personel alımında, unvan bazında minimum kaç puanla yerleştirme yapıldığı açıklanmaktadır ki, bu uygulama, değerlendirme süreçlerine olan güveni sağlamaktadır.

Dolaysıyla Fırat Üniversitesinin, adayların kafasında oluşan soru işaretlerini gidermek için her unvan bazında minimum kaç puanla yerleştirme yapıldığını, sıralamaya giremeyen adayların da neden sıralamaya giremediğini açıklaması gerekmektedir.

Fırat Üniversitesinin yaptığı başvuru değerlendirmesinden memnun olmayan adayların CİMER üzerinden bilgi talep etmeleri, tatmin olmamaları halinde ise önce Kamu Denetçiliği Kurumuna, duruma göre de idare mahkemesi yoluna gitmesi uygun olacaktır.