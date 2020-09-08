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Yozgat Bozok Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı

Yozgat Bozok Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim güz döneminde uzaktan eğitim kararı aldı
 08 Eylül 2020 15:49
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Yozgat Bozok Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı

Yozgat Bozok Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim güz döneminde uzaktan eğitim kararı aldı

Memurlar.Net
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