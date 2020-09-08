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Adnan Oktar, kedicikleriyle, gizli geçitten böyle kaçmış
Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin kaldıkları villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı.
|08 Eylül 2020 15:56
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