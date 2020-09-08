Adnan Oktar, kedicikleriyle, gizli geçitten böyle kaçmış

BAŞARI BELGESİ ALAN ÖĞRETMEN KURTULACAK TEŞEKKÜR BELGESİ ALAN ÖĞRETMEN NORM FAZLASI OLACAK Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül belgesi olan öğretmenler aldıkları ek puanlarla norm fazlası olmaktan kurtulacaklar ama Teşekkür Belgesi, Takdir Belgesi ve Aylıkla Ödül Belgesi olan öğretmenler ise ek puan alamayacakları için norm kadro fazlası olacaklardır.