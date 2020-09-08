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Adnan Oktar, kedicikleriyle, gizli geçitten böyle kaçmış

Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin kaldıkları villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı.
 08 Eylül 2020 15:56
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Adnan Oktar'ın villasına polis tarafından operasyon düzenlenmişti. Adnan Oktar ve örgüt üyelerinden bazılarının operasyondan önce kaçmaya çalıştıkları görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Adnan Oktar ve bazı örgüt üyeleri merdivenlerden inerek, buradan kaçmaya çalışıyor.
DHA
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