Malatya sallanmaya devam ediyor... 4,1 büyüklüğünde yeni deprem
Malatya sallanmaya devam ediyor. Saat 15.39'da 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
|08 Eylül 2020 16:43
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.21'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 10,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 15.39'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem, 13.44'te de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
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