1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malatya sallanmaya devam ediyor... 4,1 büyüklüğünde yeni deprem

Malatya sallanmaya devam ediyor. Saat 15.39'da 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 08 Eylül 2020 16:43
Yazdır

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.21'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 10,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 15.39'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem, 13.44'te de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye başkanından korkutan virüs açıklaması
08 Eylül 2020 15:37		 Malatya'da 4.6 şiddetinde deprem oldu
08 Eylül 2020 14:05
'Pamukkale'nin kardeşi' açılış için gün sayıyor
08 Eylül 2020 00:03		 Direksiyon başında çiğ köfte yiyen kadın sürücüye ceza
07 Eylül 2020 22:00
Covid-19 önlemleri bu ilde yeni vaka sayılarını azalttı
07 Eylül 2020 20:31		 Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı
07 Eylül 2020 19:28
Vali Memiş: Virüste Türkiye ortalamasından yukarıda değiliz
07 Eylül 2020 18:59		 İstanbul'daki gece kulüplerinde korkutan görüntüler
07 Eylül 2020 14:36
İlçede su alarmı: 270 kişi hastaneye kaldırıldı
07 Eylül 2020 14:25		 İmamoğlu: Sahillerdeki mangal yasağı konusunda netiz, hiç pişman değilim
07 Eylül 2020 14:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - FETÖ'nün sözde eyalet talebe mesulüne hapis cezası17:34 - Karadeniz'de yaylacılara PKK uyarısı17:29 - O ilde memur mesai saatlerine virüs düzenlemesi17:25 - Öğrencisini kurtarmak için boğulan cami imamı sevenlerini üzdü17:23 - Çeyrek altın 746,00 TL'ye geriledi17:17 - Dolar ve avro günü nasıl tamamladı?
17:07 - ÖSYM, 2020 EKPSS'yi ertelediğini duyurdu17:05 - Antalya'da Gazipaşa Kaymakamı görevden alındı16:59 - İşadamlarından şantajla para alan gazeteci tutuklandı16:55 - Üç üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı16:48 - PKK, sözde üst düzey yöneticinin öldürülmesini örgütten gizlemiş16:43 - Malatya sallanmaya devam ediyor... 4,1 büyüklüğünde yeni deprem
16:43 - İl emrine atanan öğretmenler, nasıl dağıtılacak?16:35 - Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz16:24 - Çinli aşı üreticisi duyurdu: 3 bin çalışan ve ailelerine aşı yapıldı16:24 - Taban puan 90'da olmasına rağmen 64 KPSS puanıyla inşaat mühendisi alıyor16:11 - Bir belediye başkanı daha koronaya yakalandı
16:05 - Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin görüşme tarihi belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Dün 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı
Altın fiyatları sınıra çok yakın! Psikolojik seviye kırılmak üzere
Tüm ülke genelinde, meskenler (evler) hariç, maske zorunluluğu getirildi
Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı
Başkent'te büyük rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı
Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir
FETÖ'den açığa alınan kaymakam, 10 gün önce Devletin zirvesini ağırlamıştı
Ankara'dan sonra şimdi İstanbul alarmda
Bloomberg, en az zarar gören ülkeleri sıraladı. Türkiye ilk 3'te
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her seyden anlayan adam 1
ak parti milletvekilinin oğluna yaptığı 1500 kişilik düğün 2
pierre gasly 1
Atakan Yılmaz 1
düğünü cafede yapmak 2
coronaya yakalananların yüzde 40'ının genç olması 2
ripple 1
nusret'in lübnan'a bağış yapması 2
06.09.2020 hatay'da çıkan yangın 1
yeni pandemilere hazırlanın 1
SON İLANLAR
Merkez Bankası 45 uzman yardımcısı alacak
Afyon Emirdağ SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak-İlan güncellendi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 7 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 4 İşçi Alacak
Burdur Karbel Geçici 3 İşçi Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam