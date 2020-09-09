Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
|09 Eylül 2020 00:03
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2017 yılında 2017/878 sayı esas nolu kararla, polislerin çalışma saatleri dava konusu edilmiştir.
Açılan davada, polislerin 12/12 ve 12/24 esaslarına göre çalıştırılmasını öngören 1995 tarihli Genelgenin iptali istenmekteydi. Memurlar.net'in konuyla ilgili haberi için tıklayınız.
En son Danıştay 12. Dairesine gönderilen dosya geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararına rağmen, Danıştay 12. Dairesi, 1995 tarihli Genelgeye göre polislerin çalıştırılabileceğini belirtti ve başvuruyu reddetti.
İŞTE KARAR
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