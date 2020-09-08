Taban puan 90'da olmasına rağmen 64 KPSS puanıyla inşaat mühendisi alıyor
|08 Eylül 2020 16:24
|Yazdır
Rize ili Derepazarı Belediyesi 17/7/2020 tarihinde yayımladığı duyuruyla, 1 şehir plancısı, 1 inşaat mühendisi, 1 mimar ve 1 payzaj mimarı olmak üzere 4 memur alacağını duyurdu.
Sınav ilanına göre boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava katılacak adaylar 4 Eylül itibariyle açıklanmıştır. Ancak sonuçlara bakıldığında 66 KPSS puanıyla bazı adayların sözlü sınava katılacak adaylar arasında olduğu görülmektedir. Oysaki inşaat mühendisi alımında, 2020/1 KPSS tercihlerinde oluşan minimum puan 90'tır. Tıklayınız
Derepazarı Belediyesi başvuran adayların neden sıralamaya giremediğine dair bilgi yayınlamamıştır. Bir çok aday evraklarını belediyeye ulaştırmasına ve KPSS puanı yüksek olmasına rağmen sıralamaya giremediğini belirtmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının objektifliği sağlamak adına ilanlarda kişiye özel niteliklere yer vermemesine rağmen, belediyelerin bir şekilde adayları mağdur edecek yol ve yöntemler bulması, bu tür ilanların mutlak surette, merkezi olarak yapılması gerektiğini göstermektedir.
Mağdur olan adayların, haklarını aramak için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmaları uygun olacaktır.
İşte 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanan ve sözlü sınava katılacak adayları gösteren liste:
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Harran Üniversitesi'nin açıklamasındaki gariplikler!
07 Eylül 2020 15:13
|EKPSS için geç başvuru tarihleri hala açıklanmadı
07 Eylül 2020 11:25
|Uzman yardımcılığı sınavı 2,5 aydır açıklanmıyor
07 Eylül 2020 10:01
|KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sorularını değerlendiriyoruz
06 Eylül 2020 16:10
|Kamu kurumlarından, boş engelli kadrolarını sisteme girmeleri istendi
05 Eylül 2020 00:02
|Üniversiteden örnek ilan! Kişiye özel nitelik ve belirli adaylara yönelik sertifika şartı yok!
04 Eylül 2020 00:02
|Gümüşhane Üniversitesi gecekondu atamalarına devam ediyor
03 Eylül 2020 15:41
|ALES/1 cevap kağıtları erişime açıldı
03 Eylül 2020 10:34
|Kişiye özel ilana, beklenildiği gibi birer kişi başvurdu
03 Eylül 2020 00:02
|KPSS alan bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri yayımlandı
02 Eylül 2020 15:05