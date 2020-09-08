Taban puan 90'da olmasına rağmen 64 KPSS puanıyla inşaat mühendisi alıyor

Rize ili Derepazarı Belediyesi 17/7/2020 tarihinde yayımladığı duyuruyla, 1 şehir plancısı, 1 inşaat mühendisi, 1 mimar ve 1 payzaj mimarı olmak üzere 4 memur alacağını duyurdu.

Sınav ilanına göre boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava katılacak adaylar 4 Eylül itibariyle açıklanmıştır. Ancak sonuçlara bakıldığında 66 KPSS puanıyla bazı adayların sözlü sınava katılacak adaylar arasında olduğu görülmektedir. Oysaki inşaat mühendisi alımında, 2020/1 KPSS tercihlerinde oluşan minimum puan 90'tır. Tıklayınız

Derepazarı Belediyesi başvuran adayların neden sıralamaya giremediğine dair bilgi yayınlamamıştır. Bir çok aday evraklarını belediyeye ulaştırmasına ve KPSS puanı yüksek olmasına rağmen sıralamaya giremediğini belirtmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının objektifliği sağlamak adına ilanlarda kişiye özel niteliklere yer vermemesine rağmen, belediyelerin bir şekilde adayları mağdur edecek yol ve yöntemler bulması, bu tür ilanların mutlak surette, merkezi olarak yapılması gerektiğini göstermektedir.

Mağdur olan adayların, haklarını aramak için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmaları uygun olacaktır.

İşte 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanan ve sözlü sınava katılacak adayları gösteren liste: