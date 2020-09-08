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İl emrine atanan öğretmenler, nasıl dağıtılacak?

İl emrine atanan öğretmenlerin ildeki boş kadrolara nasıl dağıtılacağı konusunda yeknesaklık yok
 08 Eylül 2020 16:43
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İl emrine atanan öğretmenler, nasıl dağıtılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, boş norm olmaması nedeniyle 6 bine yakın öğretmeni, mazeretleri nedeniyle im emrine atamıştı.

Ancak il emrine atanan öğretmenlerin il ve ilçelerdeki borş öğretmen normlarına nasıl atanacağı konusunda iller arasında birliktelik bulunmamaktadır.

Örneğin Samsun il milli eğitim müdürlüğü yaptğı açıklamada, mazereti olan personelin 4 merkez ilçe dışındaki ilçere hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacağını belirtmiştir. Tıklayınız.

İl içinde torpilsiz ve adil bir atama için, uygulama birliğinin sağlanması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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