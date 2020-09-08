Antalya'da Gazipaşa Kaymakamı görevden alındı
Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Kaymakamı Cemil Öztürk, görevden alındı.
|08 Eylül 2020 17:05
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