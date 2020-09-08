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ÖSYM, 2020 EKPSS'yi ertelediğini duyurdu

ÖSYM Başkanlığı 11 Ekim 2020 tarihinde uygulanacağı belirtilen 2020-EKPSS'nin uygulama tarihinin ertelendiğini açıkladı.
 08 Eylül 2020 17:07
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ÖSYM, 2020 EKPSS'yi ertelediğini duyurdu

ÖSYM Başkanlığı 11 Ekim 2020 tarihinde uygulanacağı belirtilen EKPSS'y, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun öneri doğrultusunda ileri bir tarihe erteledi. İşte Başkanlıktan yapılan açıklama

EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
DUYURU
(08 Eylül 2020)

2020-EKPSS'nin Uygulanma Tarihine İlişkin Açıklama

Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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