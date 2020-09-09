Adaylar, 100-2000 Doktora Bursu ilanlarını kaçırıyor

Memurlar.Net olarak, 02 Ağustos 2019 tarihli "YÖK, 100-2000 Bursu Kapsamında Desteklediği Üniversiteleri İlan Etmeli" başlıklı yazımızda, Yükseköğretim Kurulu tarafından internet sitesinde paylaşılan 100-2000 Doktora Bursu kapsamında desteklenmeye hak kazanan üniversitelerin listesinin geçtiğimiz dönemle birlikte kamuoyuyla paylaşılmamaya başlandığı , bunun en büyük dezavantajının 100-2000 Doktora Bursu ilanlarının çok kısa bir sürede üniversitelerin ana sayfalarında hatta enstitülerin kendi web sayfalarında duyurulmaya çalışıldığı için burstan yararlanmak isteyen geniş bir kesimin haberdar olamadığını, halbuki 100-2000 Doktora Bursu kapsamında desteklenmesi uygun görülen üniversitelerin ve öğrenci alacağı tematik alanların önceden olduğu gibi Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinden adaylarla paylaşılması halinde takibinin ve başvurularının çok daha kolaylıkla yapılabileceğini gündeme taşımıştık.

Üzücü bir şekilde Yükseköğretim Kurulu tarafından bu haberimiz dikkate alınmamıştır. Amacımız, 100-2000 Doktora Bursuna katılımın çok daha üst seviyeye çıkması ve insanların bu burstan istifade etmesini sağlamaktır.

Nitekim, pandemi sebebiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 100-2000 Doktora Bursu özel çağrısı 30 Haziran 2020 tarihinde yayımlanmış, desteklenmeye değer bulunan üniversiteler yine sadece ilgili kurumlara bildirilerek, kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Bunun sonucunda da, adayların birçoğu burs başvurusunda bulunamamıştır.

Bu kapsamda, adaylardan gelen geri bildirim üzerine doktora yapmak isteyen ancak kadrosu olmayan kişiler için önemli bir imkan olan bu burstan geniş bir kesimin istifade etmesi için desteklenen üniversitelerin kamuoyuyla paylaşılması konusunu Yükseköğretim Kurulunun tekrar dikkatine sunuyoruz