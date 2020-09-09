1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adaylar, 100-2000 Doktora Bursu ilanlarını kaçırıyor

Yükseköğretim Kurulu, 100-2000 doktora bursu özel çağrı ilanlarında desteklenmeye hak kazanan üniversitelerin listesini duyurmadığından adaylar müracaatları kaçırıyor!
 09 Eylül 2020 10:05
Yazdır
Adaylar, 100-2000 Doktora Bursu ilanlarını kaçırıyor

Memurlar.Net olarak, 02 Ağustos 2019 tarihli "YÖK, 100-2000 Bursu Kapsamında Desteklediği Üniversiteleri İlan Etmeli" başlıklı yazımızda, Yükseköğretim Kurulu tarafından internet sitesinde paylaşılan 100-2000 Doktora Bursu kapsamında desteklenmeye hak kazanan üniversitelerin listesinin geçtiğimiz dönemle birlikte kamuoyuyla paylaşılmamaya başlandığı, bunun en büyük dezavantajının 100-2000 Doktora Bursu ilanlarının çok kısa bir sürede üniversitelerin ana sayfalarında hatta enstitülerin kendi web sayfalarında duyurulmaya çalışıldığı için burstan yararlanmak isteyen geniş bir kesimin haberdar olamadığını, halbuki 100-2000 Doktora Bursu kapsamında desteklenmesi uygun görülen üniversitelerin ve öğrenci alacağı tematik alanların önceden olduğu gibi Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinden adaylarla paylaşılması halinde takibinin ve başvurularının çok daha kolaylıkla yapılabileceğini gündeme taşımıştık.

Üzücü bir şekilde Yükseköğretim Kurulu tarafından bu haberimiz dikkate alınmamıştır. Amacımız, 100-2000 Doktora Bursuna katılımın çok daha üst seviyeye çıkması ve insanların bu burstan istifade etmesini sağlamaktır.

Nitekim, pandemi sebebiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 100-2000 Doktora Bursu özel çağrısı 30 Haziran 2020 tarihinde yayımlanmış, desteklenmeye değer bulunan üniversiteler yine sadece ilgili kurumlara bildirilerek, kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Bunun sonucunda da, adayların birçoğu burs başvurusunda bulunamamıştır.

Bu kapsamda, adaylardan gelen geri bildirim üzerine doktora yapmak isteyen ancak kadrosu olmayan kişiler için önemli bir imkan olan bu burstan geniş bir kesimin istifade etmesi için desteklenen üniversitelerin kamuoyuyla paylaşılması konusunu Yükseköğretim Kurulunun tekrar dikkatine sunuyoruz

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
20 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
08 Eylül 2020 21:30		 Bu üniversite de lisans eğitimi 'uzaktan', lisansüstü eğitim ise 'örgün'
07 Eylül 2020 15:29
YÖK'ten, ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihlerine ilişkin duyuru
07 Eylül 2020 11:50		 Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
05 Eylül 2020 14:50
Marmara Üniversitesi de eğitim kararını açıkladı
04 Eylül 2020 21:37		 Bu üniversitede dersler uzaktan, sınavlar yüz yüze yapılacak
04 Eylül 2020 16:44
Bir üniversite daha dersleri uzaktan-online yapacak
04 Eylül 2020 16:27		 Gazi Üniversitesi öncülüğünde 'Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak
04 Eylül 2020 11:51
Eskişehir'deki 3 üniversiteden eğitim için ortak karar
03 Eylül 2020 16:55		 YÖK'ten karantinada olan üniversite öğrencilerine kayıt hakkı
03 Eylül 2020 11:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:19 - Covid-19 şüphesi olan öğretmenlerle ilgili yapılması gerekenler11:18 - Muğla'da bir kadını taciz eden şüpheli yakalandı11:15 - FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Ankara'da yakalandı11:15 - Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti11:13 - FETÖ'cü astsubay, mülakatı 'avantajlı kodlama' ile kazanmış11:10 - Muğla'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
11:06 - Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan aşı ve kanser açıklaması11:06 - Öğrenciler, okullar kapanana kadar servisin aynı koltuğunda oturacak11:05 - 4/B'li personel alımında, başvuru sonuçlarını açıklarken, 'Sıralamaya giremediniz' demek şeffaflık mıdır?11:02 - İdlib'de rahatsızlanan tuğgeneral Erdoğan şehit oldu11:02 - Doktor İnce: Evde ayrı odada kaloyorum, kızıma sarılamıyorum11:00 - Hangisi daha avantajlı: Yazılı içerik mi? Video içerikmi?
10:55 - Salgın döneminde yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla temas sağlandı10:54 - Haliç Üniversitesi, Mütercimler hakkında soruşturma başlattı10:41 - Karadeniz'de palamut balıkçıların yüzünü güldürdü10:40 - Siirt'te terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı10:23 - Mardin'de MİT ve Jandarma ortak operasyonuyla 3 terörist yakalandı
10:20 - Mutemedin üzerine kayıtlı 34 taşınmaz ile bir yeni araç çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Tüm etkinlikler iptal edilmeli diyen profesörün, yemekli fotoğrafı ortaya çıktı
Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz?' sorusuna yanıt
Motorine bir indirim daha geliyor
Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu
Tacizci şeyh 15 Temmuz'da 'sokağa çıkmayın' demiş
TBMM'nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi
Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 5
yeni pandemilere hazırlanın 2
coronaya yakalananların yüzde 40'ının genç olması 2
taner olgun 1
bitcoin 2
salgın kontrolümüz altında 3
ümraniyespor'da 14 kişinin corona testinin pozitif çıkması 1
9 eylül 2
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkiye Zeytincilik Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam