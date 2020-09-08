Virüse yakalanan Ali Babacan son durumunu anlattı
|08 Eylül 2020 17:45
|Yazdır
Ali Babacan'ın twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde;
Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum.
Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum.
Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi.
Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum.
Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum.Ali Babacan (@alibabacan) September 8, 2020
Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Ziya Selçuk'tan Erol Mütercimler'in sözlerine tepki
08 Eylül 2020 18:37
|MHP'den ihraç edilen vekil İyi Parti'ye geçti
08 Eylül 2020 17:50
|Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz
08 Eylül 2020 16:35
|Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin görüşme tarihi belli oldu
08 Eylül 2020 16:05
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın kontrolümüz altında
08 Eylül 2020 14:54
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'masaya otur' çağrısı
08 Eylül 2020 14:43
|Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptırdı, pozitif çıktı
08 Eylül 2020 13:55
|Kılıçdaroğlu: Rakamlar gerçek değil, hastanelerin yoğun bakımları dolu
08 Eylül 2020 13:31
|Bakan Dönmez: Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu kırdık
08 Eylül 2020 11:51
|'Berberlerden bana mesaj geldi' dedi. Mansur Yavaş sert cevap verdi
08 Eylül 2020 11:31