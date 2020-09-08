Burhan Kuzu, Zindaşti davasında yargılanmaya başlandı
|08 Eylül 2020 17:49
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İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Burhan Kuzu, rahatsızlığı sebebiyle gelmezken, avukatları Funda Bıçak ve İlhami Sayan hazır bulundu. Hakim, iddianamede "müşteki" sıfatı bulunan Orhan Ünğan'ın dava konusu iddianameyle bir irtibatının bulunmadığını, şikayetinin soruşturma aşamasında yetkisizlik verilerek Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildiğini belirterek "müşteki" sıfatının "ihbar eden" sıfatı olarak değiştirildiğini tutanağa geçirdi. Hakim ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hakimi C.Ö. hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine birleştirme önerisinde bulunulduğu, ancak iddianamenin iade edilmesi nedeniyle birleştirme önerisi hakkında herhangi bir değerlendirme yapılamadığını belirtti.
DURUŞMAYA SAĞLIK NEDENİYLE GELMEDİ
Söz alan sanık avukatı Kuzu'nun avukatı İlhami Sayan, müvekkilinin rahatsız olduğunu, bağışıklığının zayıf olduğunu ve kalabalığa karışmaması gerektiğini belirterek duruşmaya gelemediğini buna ilişkin mazeret dilekçesini sunduklarını belirtti. Avukat Sayan, "İstanbul eski Sulh Ceza Hakimi hakkındaki dosya, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne iş bölümü yönünden yetkisizlik verilerek gönderilmiştir. Biz de birleştirme önerisine katılıyoruz. Somut dosyadaki suçlamalarla bahsi geçen hakim hakkındaki iddialar birbiriyle ilintilidir. Bir terazideki kefe gibi birbiriyle bağlantılıdır. Bu olay sebebiyle ya ilgili hakimin bir hatası ya da Burhan Hoca'nın araması ile böyle bir olay meydana gelmiştir. Müvekkilimin suçsuzluğunun ortaya çıkması bakımından dava dosyasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yeniden birleştirme önerisinde bulunulmasını talep ediyoruz" dedi.
BİRLEŞTİRME ÖNERİSİ İÇİN YENİDEN YAZI YAZILACAK
Mahkeme, sanığın raporunu dikkate alarak mazeretli sayılmasına karar vererek bir sonraki celse hazır edilmesi için avukatlarına ihtarda bulundu. Mahkeme, Yargıtay'daki dosyayla dava konusu dosyanın birleştirilmesi için yeniden ilgili mahkemeye müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 19 Ocak'a ertelendi.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Burhan Kuzu'nun, o dönem tutuklu şüpheli olan Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için ısrarlı bir şekilde Sulh Ceza Hakimi olan C.Ö'yü arayarak Zindaşti'nin tutuksuz yargılanması için tavsiye ve telkinde bulunduğu, tahliye verilmesi üzerine itiraz merci hakimini de telefonla aradığı ve Zindaşti'nin tutuksuz yargılanmasını söylediği belirtiliyor. İddianamede, suçlamaları reddeden Burhan Kuzu'nun Zindaşti'nin menfaatine yönelik hareket ettiği ve tahliye edilmesi için nüfuzunu kullandığı belirtilerek "Nüfuz ticareti" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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