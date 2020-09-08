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MHP'den ihraç edilen vekil İyi Parti'ye geçti

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Merkez Disiplin Kurulu kararı ile parti üyeliğinden ihraç edilmişti. Usta, İYİ Parti'ye geçme kararı aldı.
 08 Eylül 2020 17:50
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MHP'den ihraç edilen vekil İyi Parti'ye geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle partiden ihraç edilen Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katılıyor. Erhan Usta'nın daha önce Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ne katılacağı öne sürülmüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla yarın Ankara Günay Düğün Salonu'nda İYİ Parti'ye katılım töreni gerçekleştirilecek. Erhan Usta'nın bu katılım töreninde yer alması bekleniyor.
Memurlar.Net
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